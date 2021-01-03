Основанная в Новосибирске сеть кондитерских «Кузина» планирует в 2021 году запустить до 10 новых точек. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в компании «Юнисервис Капитал», являющейся организатором выпуска облигаций «Кузины».

Напомним, что на сегодня кондитерские сети открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи. Начав работу в Новосибирске, впоследствии сеть «Кузина» вышла в другие сибирские города, в 2015 году пришла в Москву, а в 2018 первая «Кузина» открылась в США (Миннеаполис).

По данным «Юнисервис Капитал», на текущий момент под брендом «Кузина» работает 63 кафе-кондитерских: 49 в Новосибирске, 12 в Москве, по одной в Барнауле и Томске. При этом, еще одна кондитерская была открыта в конце декабря в Новосибирске.

Стратегия развития компании предусматривает открытие до 10 новых кондитерских в 2021 году, но преимущественно в Москве.

Напомним, что в 2019 году сеть вышла на биржу и выпустила облигации. «В выпуске облигаций мы видим возможности беззалогового финансирования – привлечения инвестиционного капитала для развития корпоративной сети», — отмечала управляющий партнер сети кондитерских «Кузина» Евгения Головкова.

Сеть кондитерских «Кузина» была основана Эриком Шогреном в 2010 году в Новосибирске. Стратегия развития сети подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, кафе-кондитерская, а также корнер в бизнес-центре, транспортном хабе или ВУЗе.

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