Предприятия в Новосибирской области в пандемию получили господдержку в 25,6 млрд рублей

Господдержка предприятий Новосибирской области в пандемию коронавируса позволила сохранить инвестиционный рост. В результате господдержки за период действия ограничений в 2020 году общая сумма средств, которые останутся на счетах новосибирских компаний, составит более 25,6 млрд рублей, – об этом заявили в правительстве региона.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, динамика основных экономических и социальных показателей развития региона за 10 месяцев 2020 года подтверждает эффективность предложенных мер господдержки. Инвестиции в основной капитал в текущем году в области превысили средние показатели по РФ и составили 107,1%.

«Один из результатов – индекс промышленного производства в регионе за 10 месяцев уходящего года превысил аналогичный показатель по СФО и РФ, уверенный 7%-й рост за обозначенный период показали и инвестиции в основной капитал – за январь-сентябрь они составили около 160 млрд рублей», – отметил Лев Решетников.

Министр подчеркнул, что действующая система специальных мер поддержки предпринимателей региона включает несколько основных блоков. В числе самых эффективных мер поддержки – субсидия на зарплату, которая предоставлялась за два месяца – апрель и май 2020 года — всего компании региона получили порядка 2 млрд рублей. Больше всего такой поддержкой воспользовались оптовые и розничные компании в сфере транспорта и хранения.

Также одной из наиболее перспективных мер господдержки, на которую остается высокий спрос предпринимателей и которая может быть продлена, является единоразовая субсидия на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике. Она предполагает покупку средств индивидуальной защиты, дезинфекторов. Этой мерой воспользовались 3 тыс. 281 компания, в основном из сферы услуг, получив порядка 108 млн рублей. В следующем году данную меру планируют продлить. Еще одна мера — дополнительная отсрочка и рассрочка по налогам и страховым взносам. Ее получили примерно 400 компаний на сумму около миллиарда рублей. Еще 35 организаций воспользовались возможностью продления сроков уплаты по налогам на имущество.

Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой – таких мер поддержки оказано примерно на 9 млрд рублей. В числе кредитных мер поддержки предоставление отсрочки платежа по основному долгу, оплата процентов, кредиты с нулевой процентной ставкой, кредиты на зарплату под 2% годовых для организаций из пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников, а также социально ориентированных НКО – при сохранении не менее 80% и 90% сотрудников.

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