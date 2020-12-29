Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку заключения бывшего гендиректора банкротящейся компании «Стройцентр», достраивавшей скандально известные долгострои на улице Тульской.

Как сообщили в Октябрьском районном суде, бывший руководитель ООО «Стройцентр» Валерий Наливкин был признан виновным по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Напомним, компания«Баутехник-Т» предложила «Стройцентру» достроить проблемные объекты – многоквартирные дома на улице Тульской № 89 и № 82.

По информации следствия, выступавший генподрядчиком «Стройцентр» с 2011 по 2012 годы заключал с гражданами предварительные договоры в счет будущих квартир. При этом выполнять свои обязательства по достройке домов, по данным следствия, Валерий Наливкин не собирался. Ущерб, причиненным дольщикам строителем был в итоге признан особо крупным – более 359,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что в числе пострадавших от стройкомпании оказались 166 граждан. Дольщики неоднократно выходили на акции протеста, включая голодовки.

Суд над Валерием Наливкиным начался летом прошлого года. В итоге служители Фемиды определили строителю наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три с половиной года. Валерия Наливкина также обязали не менять постоянное место жительство без уведомления надзорных органов и регулярно отмечаться. Что касается обманутых дольщиков, за ними признано право решить свои споры с застройщиком в гражданском суде.

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