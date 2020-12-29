Женщина с тремя детьми погибла при пожаре в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира, где жила многодетная семья. В результате ЧП погибла молодая женщина и трое детей, возбуждено уголовное дело.

Пожар произошёл в 8-квартирном одноэтажном доме по улице Декабристов утром 29 декабря. Как сообщает СУ СКР по региону, огонь вспыхнул в квартире, которую снимала многодетная семья.

«Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек — женщины 1992 года рождения, а также трёх малолетних детей в возрасте 7, 3 и полутора лет. Личности погибших установлены», — рассказали в следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Кроме того, проводится доследственная проверка на предмет бездействия должностных лиц администрации Октябрьского района. В случае, если чиновники допустили проживание семьи в аварийном доме, их накажут по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, накануне в Новосибирске на площади Маркса загорелся троллейбус с пассажирами.

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