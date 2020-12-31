Начало исторического 2020 года на федеральном уровне ознаменовалось внезапной сменой правительства. Вскоре страну накрыл период эпидемиологических ограничений. В регионах на первый план вышла коронавирусная повестка, но, разумеется, без кадровых перестановок в структурах власти Новосибирской области не обошлось. О наиболее знаковых переменах, произошедших за год — в материале «Континента Сибирь».

Новосибирская область

Одним из ключевых событий 2020 года в Новосибирской области стало формирование нового созыва Заксобрания и горсовета регионального центра. Областная кампания под руководством губернатора Андрея Травникова и председателя ЗС Андрея Шимкива прошла без особых потрясений, а депутатский корпус на городском уровне обновился значительно – 24 из 50 депутатов не работали в прошлом созыве ГС. Заксобрание отличилось перетасовкой председателей комитетов. Представители законодательной власти объяснили произошедшее ужесточением требований антикоррупционного законодательства. Руководство обеих структур осталось прежним – Дмитрий Асанцев возглавил Совет депутатов Новосибирска, Андрей Шимкив – региональный парламент.

В 2020 году олимпийский чемпион Александр Карелин покинул Госдуму, в которой проработал последние 20 лет. Он был одним из лидеров списка «Единой России» на выборах в Новосибирской области. После избрания региональные депутаты делегировали его в Совет Федерации. Предыдущие пять лет региональную законодательную ветвь власти в верхней палате российского парламента представлял Владимир Лаптев. Его деятельность в качестве сенатора и лоббиста интересов области на федеральном уровне не назвать яркой. Тем не менее он переизбрался в ЗС и даже возглавил новую комиссию по экологии.

В исполнительной власти Новосибирской области самые заметные перемены произошли в июле. С особым энтузиазмом представители политического и экспертного сообщества восприняли возвращение Натальи Ярославцевой на пост главы регионального министерства культуры. Вскоре она вернула в минкульт Виктора Буланкина (он стал руководителем областной службы специальных проектов и программ по приёму делегаций и туризму), а также Татьяну Людмилину – на пост директора новосибирского театра «Глобус».

Любопытным выглядит и повышение Ирины Мануйловой до вице-губернатора. В 2016 году «Единая Россия» не смогла по своему списку провести ее на второй срок в Госдуму. С 2018 года Мануйлова была заместителем министра образования Новосибирской области. После структурных преобразований в региональном правительстве чиновница отвечает «за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы области, ведет вопросы, связанные с форумом «Технопром».

Предыдущий куратор «Технопрома», а также проекта «Академгородок 2.0» Андрей Жуков ушел в отставку еще в феврале. Под его началом на посту вице-губернатора были министерство науки и инновационной политики, департамент информатизации, преобразованный в министерство цифрового развития.

В 2020 году в очередной раз покинул областное правительство Вячеслав Ярманов. С 2019 года он был вице-губернатором по развитию сельских территорий. Он вернулся на руководящий пост в Маслянинский район. В прошлом – глава местной администрации, теперь стал спикером райсовета. Губернатор уже три месяца держит на паузе вопрос о преемнике Ярманова на посту куратора сельскохозяйственного блока. Источники «Континента Сибирь» не исключают: эту ставку могут коснуться очередные структурные пертурбации в областном правительстве. Не так просто подобрать на эту должность человека, который будет устраивать все заинтересованные стороны.

Новосибирск

Имиджевым ударом для мэрии Новосибирска стал арест председателя комитета рекламы городской администрации Дмитрия Лобыни по подозрению во взятке, а также задержание в рамках того же дела главного специалиста комитета. Спустя три месяца после переезда Лобыни в СИЗО глава Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового председателя подразделения – коммерческого директора ООО «Профит», а также бывшего начальника отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра, экс-помощника депутата Госдумы РФ Олега Хорошунова. Он имел отношение к успешной для КПРФ кампании в горсовет по Первомайскому району Новосибирска.

Политическая обстановка в этом районе продолжает привлекать внимание наблюдателей и после выборов. Некоторые собеседники «Континента Сибирь» на протяжении нескольких месяцев высказывают предположение, что имя главы первомайской администрации Виталия Новоселова тоже может появиться среди претендентов на депутатское кресло – в Госдуму или в региональный парламент.

Тем временем мэр Новосибирска сменил глав Октябрьского и Дзержинского районов. Дзержинской администрацией теперь руководит экс-гендиректор завода «Электроагрегат» Александр Рудских. Его предшественник Сергей Жиров занял кресло руководителя «Научно-исследовательского института электронных приборов». В ноябре 2020 Петра Прокудина в октябрьской администрации сменил Александр Колмаков – эксперт по вопросам новосибирских долгостроев, проблеме обманутых дольщиков, бывший заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.

Конец 2020 года подсветила скандальная пробуксовка утверждения генерального плана Новосибирска. На этом фоне покинул свой пост начальник управления архитектуры мэрии Виталий Столбов.

Силовики

В 2020 году прошла очередная серия пертурбаций в региональных силовых структурах. Отправился в отставку начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов. Его сменил генерал-майор Андрей Кульков. Увольнение Стерликова некоторые комментаторы поспешили увязать со скандальным «сливом» в интернет разнарядки от руководителя новосибирской службы участковых управления МВД Елены Устиновой по штрафам за нарушении самоизоляции. Но это скорее можно считать продолжением начавшейся в 2018 году чистки в органах.

В июле 2020 года прокурор Новосибирска Денис Ференец написал заявление на отпуск, официально его отставку в ведомстве не подтверждали. В ноябре появилась информация о его задержании, а также аресте коллеги Ференца Александры Авериной.

Пандемия в СФО

В период короновирусной повестки в нескольких регионах ушли в отставку руководители минздрава. На отдельных территориях смена произошла не раз. Летом в Хакасии покинул министерство Владимир Костюш, в сентябре на его место глава Республики назначил экс-вице-губернатора Новосибирской области Виктора Шевченко. Он продержался на этом посту всего три месяца и покинул его после длительной командировки в Хакасию полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.

В ноябре глава Омской области Александр Бурков уволил главу регионального министерства здравоохранения Ирину Солдатову после скандала с врачами, которые привезли пациентов к зданию минздрава. Новым министром стал Александр Мураховский – главврач больницы, где лечился оппозиционер Алексей Навальный. Сама Ирина Солдатова занимала кресло главы минздрава восемь месяцев, с апреля 2020 года. Ее предшественник Дмитрий Вьюшков уволился после критики губернатора.

В июле 2020 в Томской области также на фоне скандала сменился глава департамента здравоохранения. Губернатор уволил Александра Холопова и назначил Сергея Дмитриева.

В ноябре пост министра здравоохранения Иркутской области покинула Наталья Ледяева. Против экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Иркутский минздрав возглавил Яков Сандаков – главврач столичной поликлиники и депутат Совета муниципального округа Рязанский Москвы.

Кадровые перестановки в новосибирском бизнесе

В январе текущего года произошли серьезные перестановки на сибирском рынке ЖКХ – одна из крупнейших управляющих компаний Красноярска перешла под контроль новосибирцев, после чего УК «Жилищные системы Красноярска» (УК ЖСК) возглавил исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков. УК «ЖСК» обслуживает в Красноярске более 2 тыс. многоквартирных домов, более 9 тыс. кв. м жилищного фонда. Как пояснили «Континенту Сибирь» в «МКС-Новосибирск» Иван Волков при этом продолжит «фактически и по документам» руководить новосибирской управляющей компанией.

Весной кадровые перестановки произошли в топ-менеджменте новосибирского «Электроагрегата». Завод возглавил Александр Деришев, который, предположительно, является родственником члена Совета директоров АО «Электроагрегат» Ивана Деришева, владевшего на тот момент 47,9% в уставном капитале предприятия. Предшественник Александра Деришева на посту гендиректора «Электроагрегата», Александр Рудских занял пост главы Дзержинского района Новосибирска. Летом, в результате очередных кадровых изменений в руководстве «Электроагрегата», Александра Деришева сменил Валерий Девяткин. Александр Деришев сейчас занимает пост исполнительного директора «Ассоциации Производителей Энергоустановок и Приводов».

Смена руководства весной текущего года произошла также на новосибирском производственном монтажно-строительном предприятии «Электрон», находящемся сейчас в процедуре банкротства. Кресло руководителя предприятия освободил Михаил Яблоков, выбранный на эту должность Советом директоров предприятия в июле 2019 года. Его преемником стал арбитражный управляющий Илья Ходос, который вел процедуры банкротства крупных новосибирских компаний. К примеру, он был назначен управляющим банкротящегося ООО «Конквест-фуд» (входит в группу компаний «Конквест», контролирующую одну из крупнейших ресторанных сетей в Новосибирске – «КС»), «СУ-9», «МАКС Моторс Гранд» и других.

В числе других значимых кадровых решений уходящего года значатся приход в руководство «Сибирского проектно-конструкторского и научно-исследовательского института авиационной промышленности» (Сибпроектнииавиапром) экс-депутата Госдумы РФ и создателя группы компаний F1 Александра Абалакова и назначение бывшего вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина директором ООО «РИД Групп Столица», входящего в РАТМ Холдинг Эдуарда Тарана. Позднее компания сменила название на «РИД Групп», а Данияра Сафиуллина на посту руководителя – Юрий Гребенюк.

Говоря об отставках и назначениях 2019 года, «Континент Сибирь» упоминал возвращение в автобизнес основателя «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Напомним, что она была назначена исполнительным директором «ББР-Авто» (официальный дилер Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover в Красноярске). Однако весной 2020 года Наталья Жданова покинула занимаемую должность. «Я закончила часть проекта на Красноярске, он был предложен мне для определенных задач и имел срочность. В том числе — анализ бизнеса и построение бюджета на 2020 год, поиск и разработка точек роста. Эта часть окончена, оперативное управление группы в Красноярске передано Виталию Провалинскому, как и планировалось. Я занимаюсь разработкой проекта этой группы в другом городе», — отмечала «Континенту Сибирь» летом 2020 года Наталья Жданова. Вместе с тем, в этом году про новые проекты «ББР-Авто» за пределами Красноярска пока никакой информации не было. Летом в автодилерских кругах вновь стали обсуждать возможность выхода «ББР-Авто» в Новосибирск с брендом Volvo, однако эта информация не нашла каких-либо подтверждений. Новый дилер марки в городе не появился. Сама Наталья Жданова в настоящее время занимается консалтинговым бизнесом.

Еще одним заметным событием в автобизнесе стал уход из «Медведь Холдинга» Евгения Меркушева, который проработал в нем 23 года. Должность управляющего директора в «Медведь Холдинге» была упразднена. Создана новая позиция исполнительного директора с аналогичными обязанностями, которую занял сотрудник управляющей компании Виктор Ашихмин. О причинах ухода Меркушева «Континент Сибирь» подробно писал в материале по ссылке.

Одним из главных назначений в телеком-сегменте можно считать возвращение в «Ростелеком» Валерия Беленького. Ранее он занимал позицию коммерческого директора макрорегионального филиала Сибирь, однако в 2015 году ушел из компании, возглавив Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). В 2020 году он вернулся в «Ростелеком», но уже на позицию директора компании «МегаКом». Эта компания была приобретена «Ростелекомом» в 2019 году.

Не менее интересные новости поступали в 2020 году из «ЭР-Телекома». Экс-глава и сооснователь «Новотелекома» Олег Игнатенко в начале 2020 года покинул пост первого вице-президента головного «ЭР-Телеком Холдинга». Вместе с тем, он остался в холдинге в статусе советника президента. Вице-президентом холдинга по работе на массовом рынке была назначена Екатерина Лапшина, со-основатель онлайн кинотеатра ОККО. Кроме того, в холдинге упразднили макрорегиональные филиалы, перейдя к межрегиональным. Алексей Линков, ранее возглавлявший «Новотелеком», в 2020 году вернулся в холдинг и стал главой межрегионального филиала «Сибирь», в который входят Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, республика Хакасия. В свою очередь Станислав Дариенко, ранее руководивший новосибирским филиалом холдинга, стал главой межрегинального филиала «Западная Сибирь», куда вошли Омская и Тюменская области.

Кадровые изменения не обошли стороной и финансовый сектор. В августе 2020 года новосибирский А-Клуб (Private-направление Альфа-Банка) получил нового руководителя. Им стала Наталья Дудинова, которая до этого пять лет руководила управлением продаж среднего бизнеса. Ольга Кемпель, ранее руководившая новосибирским А-Клубом, перешла на работу в центральный офис. Ранее Наталья Дудинова на протяжении пяти лет была руководителем управления продаж среднего бизнеса Альфа-Банка в Новосибирске. В прошлом году кредитный портфель управления, которым руководила Наталья, был увеличен в два раза, также выросла клиентская база сегмента.

Среди других знаковых назначений в банковской сфере можно отметить перестановки в Райффайзенбанке. Руководителем направления по развитию розничного бизнеса банка в Сибирско-Уральском макрорегионе назначена Ирина Ярыгова, ранее возглавлявшая ипотечный сегмент. В свою очередь директором Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка является Эльвира Емец.

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