Сергей Меняйло: «Если выбирать между бизнесом и здоровьем людей – здоровье на первом месте»

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло рассказал о том, как пандемия коронавируса сказалась на малом и среднем бизнесе.

На прошедшей 29 декабря пресс-конференции, посвященной итогам работы по предотвращению последствий пандемии коронавируса в 2020 году полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил комплекс мер поддержки пострадавшим отраслям бизнеса в этот период.

«По моей оценке, сегодня на федеральном уровне приняты все исчерпывающие меры, максимально необходимые для того, чтобы поддержать ту или иную отрасль экономики. Мы понимаем, что на сегодня основной удар и основной ущерб пандемия нанесла малому и среднему бизнесу в сфере услуг. В регионах сейчас приняты все меры, для того, чтобы это (отрасль – «КС») поддержать», — заявил Меняйло.

Он отметил, что даже несмотря на обращение рестораторов к главам региона с просьбой открыть заведения, властям надо было выбирать: здоровье людей, понимая, что инфекция коронавируса очень серьёзная, или открыть рестораны, бары, развлекательные центры, проводить корпоративы. И, по его словам, когда стоит вопрос между открытием ресторанов и здоровьем – люди, которые принимают решения, выбирают здоровье — это важнее. Всё остальное отходит на второй план.

«Принимая решения, мы также исходим из той обстановки, в которой находится регион. И если мы говорим, что здоровье людей превыше всего, то тогда надо принимать решение и ограничивать работу сфер услуг. К примеру, если вспомнить весну, когда только ввели масочной режим, люди не хотели, а многие специально не носили маски. На сегодняшний день, если заходишь в магазин – все в масках, это уже обыденность», — поделился полпред.

Сергей Меняйло добавил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и это не только масочный режим, она изменила отношение к покупкам горожан.

«Сейчас многие открыли для себя, а другие стали чаще пользоваться услугами на вынос, заказ по интернету – то есть бесконтактным способом. Понимаю, что бизнес несёт в данной ситуации ущерб, но здоровье людей дороже. И сейчас в регионах приняты все меры, чтобы ослабить ситуацию и поддержать бизнес», — подчеркнул он, добавив, что те меры, которые приняты на данный момент в регионах – они исчерпывающие.

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