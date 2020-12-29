Бывшего главного судебного пристава Омской области отправили в колонию строгого режима

Омский суд вынес приговор экс-главе регионального управления ФССП Владимиру Витруку, ранее признанному виновным в превышении должностных полномочий и взятке.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, бывший главный судебный пристав был признан виновным в нарушении ст. 286 и 290 УК РФ – превышение должностных полномочий и взятка в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018 году Владимир Витрук приказал своим подчиненным не взыскивать по исполнительным листам долги ООО «Центр реабилитации «Рассвет», составлявшие более 3 млн рублей, препятствовал изъятию и аресту имущества компании. «Рассветом» в то время руководила бывшая сноха экс-губернатора Омской области Натела Полежаева. Напомним, позднее она сама стала фигурантом уголовное дела, связанного с невыплатой зарплаты работникам центра реабилитации.

Также, по информации следствия, в феврале того же года Владимир Витрук помог знакомому снять арест с автомобиля Toyota Land Cruiser, получив через посредника 200 тыс. рублей вознаграждения. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

После заключения под стражу бывший главный пристав был помещен под домашний арест. Суд назначил ему наказании в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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