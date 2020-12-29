Ипотека «Альфа-Банка» признана лучшей в Новосибирске по версии премии «Финансовый престиж»

«Альфа-Банк» стал победителем VIII ежегодной межрегиональной премии «Финансовый престиж» в номинациях «Самая удобная карта», «Обслуживания малого бизнеса» и «Ипотека». Кроме того, организация второй год подряд взяла гран-при.

«Хочу поблагодарить организаторов за возможность оценить себя на Новосибирском рынке. «Альфа-Банк» второй год становится победителем в ключевых номинациях. Для нас важно присутствовать на рынке и малого бизнеса, и на рынке физических лиц. Наша стратегическая задача по росту доли отражается в доверии клиентов банка, а доверие в современной жизни — ключевой инструмент», — отметил региональный управляющий «Альфа-Банка» в Новосибирск Андрей Фишер.

Премия «Финансовый престиж» — единственная межрегиональная награда, которая вручается финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок. Её цель — определить лучшие по мнению потребителей организации, работающие на финансовом рынке регионов и предоставляющие услуги населению и бизнесу.

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