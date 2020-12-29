Ещё девять пациентов умерли в Новосибирской области от коронавируса

Количество погибших от коронавируса за сутки второй раз выросло до девяти человек в Новосибирской области. Об этом сообщили в оперативном штабе во вторник.

Как рассказали специалисты штаба, 29 декабря в регионе зарегистрировано 27 583 случая коронавирусной инфекции, в том числе 1 613 – среди детей. За сутки к заболевшим добавилось ещё 156 человек. При этом с выздоровлением выписано 23 533 пациента, ещё 214 человек признаны выздоровевшими в течение суток.

Во вторник от коронавируса скончались девять жителей Новосибирской области: мужчины 59, 64, 66 и 70 лет и женщины 63, 67, 69, 79 и 82 лет. Всего в регионе от заболевания умерло 950 человек.

В Кузбассе 29 декабря выявлено 139 новых случаев заражения (всего – 25 607). За сутки в регионе выздоровел 151 человек (всего – 22 456), умерло два пациента (всего – 463).

В Алтайском крае во вторник заболело 212 человек (всего – 32 488), а выздоровело – 172 (всего – 28 698). В течение суток от заболевания скончалось 16 жителей региона (всего – 860).

Ранее сообщалось о том, что налоги, которые отчисляет Новосибирская область в федеральный бюджет, в течение «пандемийного» года выросли.

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