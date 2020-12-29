Власти Красноярского края порекомендовали школам вернуть очное обучение после каникул

Министерство образования Красноярского края порекомендовало школам региона возобновить очное обучение для учеников всех классов после зимних каникул. Очередной «коронавирусный» запрет власти решили снять после онлайн-совещания с руководителями районных и городских управлений образования.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства в понедельник.

«Всем школам рекомендовано определить каникулы с 30 декабря по 10 января. С учётом сложившейся в крае эпидемиологической ситуации начать очный учебный процесс предлагается с 11 января», — говорится в сообщении.

В правительстве края объяснили такое предложение снижением заболеваемости среди учителей, которое отметили в регионе за период дистанционного обучения. При этом в школах введут меры эпидемиологической безопасности. У всех, кто входит в учреждение, будут измерять температуру, а в классах будут регулярно проводить влажную уборку и дезинфекцию с помощью бактерицидных ламп. Учебные помещения также обязали проветривать и посещать в соответствии с расписанием для каждого класса. Кроме того, в кабинетах должны иметься антисептические средства.

Напомним, очное обучение в школах Новосибирской области возобновилось с 11 декабря в соответствии с решением минздрава региона.

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