Детская поликлиника в Пашино Новосибирской области открылась после ремонта

Детское поликлиническое отделение городской больницы №4 в Пашино Новосибирской области в понедельник возобновила свою работу после ремонта. Медучреждение обновляют в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в помещении сделан капитальный ремонт, организованы входная группа, открытая регистратура и электронная очередь. Кроме того. благоустроена прилегающая территория и закуплены новая мебель и оборудование. Среди поступившей техники – флюорограф, маммограф и лор-комбайн.

Отмечается, что отделение обслуживает почти пять тысяч детей.

В ближайшее время планируется провести капительный ремонт в других помещениях медучреждения – стационаре, пищеблоке, хозяйственном блоке и гараже, а также привести в порядок кровлю. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, работы планируется начать уже в 2021 году.

Ранее в минздраве Новосибирской области рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние праздники.

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