2020 год, наверное, лет на пять вперед обеспечил темами для исследований все науки о человеке. И мне кажется, что биологи и медики справятся со своими задачами раньше, чем социологи, психологи и политологи. Мир, утративший сразу несколько точек опор, привычных лучей, по координатам которых соотносились друг с другом страны и люди, стал одним большим вопросом с миллионом мелких ответов на выбор.

С истиной в такие кризисные периоды обычно так и происходит: ее нечем подтвердить, а потому приходится принимать на веру. На веру принимать, что протокол лечения сработает, что в этот понедельник ковид не передается через предметы, а в следующий вторник он повторно заразен. Что иммунитет есть или нет, или есть, но не совсем. Что все началось с летучей мыши или с лаборатории, а закончится неизвестно когда…

В самом начале года мои знакомые спрашивали: а есть у тебя реальные люди в Европе, кто может подтвердить, что правда то, что показывают нам по телевизору. Осенью мы уже точно знали, что все, что нам показывают по телевизору – еще не вся правда. А порой, когда узнавали правду, то отказывались и в нее верить, потому что иногда лучше не верить даже в правду…

Не стало правды — общей правды, истины, подтверждения, расширился субъективный мир.

А если нет объективного подтверждения, то неизбежно отступает наука и увеличивает свое влияние бессознательное и иррациональное.

Люди перестают искать опору в рациональном, потому что никто не доказал, что оно реально работает…

Как мы будем жить дальше с таким измененным сознанием, я не знаю. Это узнают психологи и социологи, они имеют для этого познания инструменты.

Мне в преддверии Нового года интереснее иное: на подъеме этого иррационального, этой веры, как прибежища, увеличили свою популярность не только традиционные астрологи, целители и гадалки, которые неизбежно становятся востребованными в любое смутное время.

Увеличило свою осознанную востребованность человеческое общение, сопереживание, сочувствие. Люди стали бережней и вдумчивей общаться друг с другом.

Даже в рабочих процессах. Мы все как будто в одном пространстве непонятной, неопределенной в своих границах беды, в которой надо продолжать жить, работать, любить, планировать будущее, ставить пусть краткосрочные, но цели, мечтать, верить, просчитывать, пересчитывать, отвечать, защищать…

Посмотрите, как проявилось добровольчество, как показали себя сети взаимопомощи, как сработала человеческая солидарность там, где неповоротливая машина государства не успевала. Или не могла.

Я изо всех сил стараюсь сейчас не впасть в псевдопатриотические заклинания о том, что, мол, как и наши предки в лихую годину… Мы просто в одном пространстве веры. В одной лодке, в которой нельзя бросать руль, парус, весла и черпак, которым мы черпаем воду из пробоин, потому что мы просто должны выплыть уда, где все станет хотя бы понятно. И некоторым, кстати, приходится делать вид, что они точно знают, куда плыть и уверены в том, что нужно делать. В крушениях, говорят, выживают только те лодки, в которых есть хоть кто-то уверенный в том, что мы движемся к лучшему.

В этом пространстве ковидного года ярко проявились глупость и прощение, эгоизм и служение… Человечество вдруг получило свой максимально четкий и черно-белый портрет, как по достижению возраста взросления для смены паспорта…

Портрет в паспорте часто бывает очень нелицеприятным. Но без него дальше никак. Потому что он, в общем-то, и отражает реальность.

Хотя, с реальностью в этом году, конечно, большие проблемы. Уж очень она изменчивая. Непознаваемая. Неподтверждаемая. Ненаучная какая-то реальность. Но поскольку без нее никак, то приходится в нее верить. И желательно вместе. Чтобы сохранять необходимую связь друг с другом…

Вот, наверное, именно эти две загадки уходящего года и являются самыми главными: как мы преодолеем ненаучное в себе и как сохраним общее. А вовсе не то, чья вакцина сильнее.

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