12 человек претендуют на пост мэра Норильска

28 декабря комиссия закончила принимать заявки от претендентов на пост мэра Норильска. В октябре первая попытка определить главу крупнейшего промышленного центра Красноярского края закончилась отменой конкурса – семь из восьми кандидатов отказались от борьбы.

Среди подавших заявления исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев, экс-глава Таймырского района Сергей Ткаченко, глава Туруханского района Олег Шереметьев, первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, передает агентство ТАСС.

Телеграм-канал «НорильскПолит» добавляет, что на должность мэра Норильска также претендуют депутат и председатель комиссии по городскому хозяйству Норильска Дмитрий Карасев, генеральный директор «Управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск» Виктор Калинин, депутат городского Совета Норильска, заместитель генерального директора ООО «Северная вода» Денис Каминский, начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, норильский депутат Александр Горбунов, завотделом «Дворца творчества детей и молодёжи» Олег Хабалов, Иван Дьяченко и бизнесмен Николай Мусаткин.

О некоторых кандидатах «Континент Сибирь» писал перед октябрьской попыткой провести конкурс.

Конкурсная комиссия проведет «отсев» кандидатов 22 января. 26 января пройдет сессия горсовета Красноярска, где депутаты проголосуют за будущего мэра северного города.

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