В АИР НСО назвали главные инвестсобытия уходящего года

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) подвели итоги уходящего года, отметив три знаковых события: начало строительства завода Pepsico, старт инвестпроекта компании Nestle и проект транспортно-логистического центра «Сибирский».

Итогами года поделился в Instagram-аккаунте АИР его руководитель Александр Зырянов. Он отметил, что основными направлениями работы агентства в 2020 году стали антикризисная информационная поддержка предпринимателей, привлечение инвестиций в регион, развитие инвестплощадок Новосибирской области, реализация нацпроектов и сопровождение работы Биотехнопарка. Напомним, ранее власти региона отметили, что парк в текущем году выполнил задачу по выходу на безубыточность. «Уже определены перспективы развития Биотехнопарка: в начале 2021-го расскажем об участках под строительство его 2-ой и 3-ей очередей», — добавил генеральный директор АИР.

В числе главных инвестиционных событий года Александр Зырянов отметил начало строительства завода Pepsico на территории Промышленно-логистического парка. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 12 млрд рублей, на предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Благодаря еще одному проекту, компании Nestle, в Искитимском районе появится фабрика по производству кормов для домашних животных. Инвестиции составят 10 млрд рублей, будет создано 250 рабочих мест. Третий отмеченный проект сейчас входит в активную фазу, это будущий транспортно-логистический центр «Сибирский». Он входит в число опорных для России ТЛЦ, их задача – ускорить прохождение грузов от Китая до Европы через территорию Российской Федерации до 7 дней. Проект закрепляет статус Новосибирска как одного из ключевых транспортно-логистических узлов страны.

Подводя итоги уходящего года, руководитель агентства также отметил работу ТОСЭР. На строительство инфраструктуры в «Линево» будет направлено 430 млн рублей, кроме того, свои проекты в этой ТОСЭР планируют реализовать 8 компаний с общим объемом инвестиций в 2,2 млрд рублей. Также три новых инвестора в этом году пришли в ТОСЭР «Горный», общий объем инвестиций по проектам составит около 900 млн рублей.

«В уходящем году отличные результаты показал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе АИР. Он привлек 34 компании региона для участия в нацпроекте «Производительность труда». Также мы открыли Региональный учебно-методический центр «Фабрика процессов», где участники нацпроекта проходят обучение инструментам бережливого производства. А в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на базе АИР работает Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Один из первых результатов работы Центра — успешный опыт помощи фермерам в подготовке документов (в том числе бизнес-планов) для участия в конкурсах грантовой поддержки минсельхоза НСО. Победители теперь получат около 220 млн рублей», — рассказал Александр Зырянов.

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