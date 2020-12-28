«Росгосстрах» подводит итоги года

По данным «Росгосстраха», минимальная выплата клиенту в 2020 году составила 129 рублей, максимальная — свыше 20 миллионов. По договору комплексного ипотечного страхования, действующему с ноября 2019 года, была зарегистрирована смерть застрахованного в результате несчастного случая. Произведена выплата 20 460 000 руб. — в размере остатка неисполненных обязательств банку, являющемуся выгодоприобретателем №1, а также наследникам застрахованного лица.

Также клиенту, заключившему договор еще в 2007 году, была установлена II группа инвалидности вследствие серьезного заболевания. К этому моменту свою задолженность перед банком, являвшимся выгодоприобретателем №1 по договору, клиент уже погасил. Застрахованному было выплачено 319 357,17 USD.

2 796 996 рублей возместил «Росгосстрах» после кончины клиента из Новосибирской области по причине злокачественного новообразования. 1 635 744 рублей выплатил «Росгосстрах» жене и дочери скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции врача из Москвы.

В случае, если заболевание приводит к инвалидности или длительной утрате работоспособности, и эти риски обозначены в договоре страхования, «Росгосстрах» так же оперативно приходит на помощь. Так, 2 556 163 рубля было выплачено клиентке из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры после установления второй группы инвалидности по онкологическому заболеванию.

31 688 рублей или 16,6% страховой суммы по договору было выплачено клиенту из Ставропольского края, перенесшему COVID-19 в тяжелой форме. В течение 40 дней страхователь находился «на больничном» и получил возмещение за период, начиная с 21-го календарного дня непрерывной нетрудоспособности (безусловная франшиза).

За 11 месяцев 2020 года выплаты «Росгосстраха» по договорам добровольного автострахования составили более 6,1 млрд рублей. Эта сумма включает как прямые денежные выплаты страхового возмещения автомобилистам, так и средства, которые были выплачены станциям техобслуживания за проведенный ремонт застрахованных машин.

Самая крупная выплата составила почти 11,2 млн рублей — за не подлежащий восстановлению после аварии в Краснодарском крае автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE 2018 года выпуска. Самый дорогостоящий ремонт — более 9,9 млн рублей — страховщик оплатил клиенту в Санкт-Петербурге за получивший повреждения при столкновении с бордюром и дорожным знаком Rolls-Royce Wraith 2018 года выпуска.

Самой выгодной покупкой для страхователя стал полугодовой полис каско для автомобиля Renault Kangoo из Костромской области. За «коробочный» продукт страхования своей машины 2012 года выпуска мужчина заплатил всего 2450 рублей. Через несколько месяцев он попал в аварию, после которой, по заключениям экспертов, автомобиль восстановлению не подлежал. И «Росгосстрах» выплатил клиенту 480 000 рублей — в 196 раз больше, чем тот заплатил за полис.

Владельцам квартир, дач и домов за 11 месяцев 2020 года «Росгосстрах» выплатил почти 1,9 млрд рублей. Самое большое возмещение, 9,9 млн рублей, было выплачено клиенту из Орехово-Зуевского района Подмосковья, застраховавшему в компании свой двухэтажный брусовый дом, который сгорел минувшим летом из-за короткого замыкания в электропроводке. Максимальное возмещение по безосмотровому «коробочному» полису составило более 719 тыс. рублей.

Как показывает статистика, три четверти объема выплат приходится на пожары, хотя для многоквартирных домов более актуальным риском является залив. Причем, сочетание имущественного страхования и страхования гражданской ответственности позволяет владельцам жилья и после неприятностей сохранять нормальные отношения с соседями. Так, например, 131950 рублей было выплачено клиенту из г. Елабуги (Татарстан) за повреждение внутренней отделки и домашнего имущества в результате прорыва трубы горячего водоснабжения. В рамках договора страхования гражданской ответственности «Росгосстрах» также возместил ущерб, нанесенный двум соседям клиента, выплатив им 91 765 рублей и 58 234 рубля.

Сотрудничество «Росгосстраха» с ритейлерами позволяет владельцам различных устройств — и, в первую очередь, мобильных телефонов — не переживать, когда по вполне житейским причинам любимый гаджет получает повреждение или вовсе разбивается на кусочки. Ведь страховщик по договору либо оплатит ремонт, либо оперативно произведет выплату, которую можно направить на покупку нового устройства.

В частности, 25 839 рублей выплатил «Росгосстрах» клиенту из Москвы, ребенок которого уронил и разбил мобильный телефон. Компания организовала выезд курьера к клиенту и доставку документов и остатков гаджета в Сервисный центр, где было сделано заключение о конструктивной гибели устройства. С момента согласования встречи с курьером до выплаты прошло всего 10 рабочих дней. А, например, ремонт менее пострадавшего в похожей ситуации устройства, был организован страховщиком и проведен за 16 рабочих дней.

Было в практике «Росгосстраха» в уходящем году и несколько «нестандартных» страховых случаев. Например, компания оплатила ущерб владельцу автомобиля, салон которого был поврежден огнем. Как установил эксперт, наиболее вероятной причиной возникновения пожара стало попадания угля, вылетевшего из мангала и занесенного ветром через открытую форточку машины в салон. В другом случае причиной пожара стал приз — «power bank», который супруга владельца застрахованного по каско автомобиля выиграла в лотерее. Гаджет постоянно хранили в машине, где он через несколько месяцев загорелся по неизвестной причине.

Сотрудникам компании пришлось разбираться и с последствиями неудачной воспитательной работы. Застрахованный в «Росгосстрахе» автомобиль был поврежден в результате падения на него с высоты детских игрушек. Как пояснила представителям полиции признанная виновной в повреждении ТС, она попросила своего ребёнка собрать разбросанные игрушки, а сама отвлеклась и ушла в другую комнату. Когда она вернулась, то обнаружила, что игрушки эти ребёнок выбрасывает в окно — на стоящую внизу машину.

Люди порой обращаются к страховщику с заявлением о совсем незначительном ущербе и вправе рассчитывать, что он будет им возмещен — ведь это обязательство компания взяла на себя по договору.

Так, самая маленькая выплата по договору страхования недвижимости и имущества физлиц составила в 2020 году 129 руб. Это возмещение за 2 рейки сайдинга площадью 0,27 кв. м, которые снесло сильным ветром. Самое маленькое возмещение по договору каско составило 400 рублей — «Росгосстрах» оплатил полировку поцарапанной двери автомобиля.

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