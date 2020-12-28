АПЭК расставил последние в этом году оценки губернаторам

Два сибирских губернатора остаются аутсайдерами рейтинга влияния глав российских регионов.

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило последний в этом году рейтинг влияния глав субъектов федерации. Завтра исследование появится в открытом доступе.

Из руководителей регионов Сибирского федерального округа «сильное влияние» сохраняют губернаторы Иркутской области Игорь Кобзев (26), Новосибирской области Андрей Травников (32 строчка). Остается в той же категории, хотя и заметно спустился в рейтинге глава Кузбасса Сергей Цивилев (39 место, было 30). У главы Красноярского края Александра Усса 45-ое место.

АПЭК поставил остальных руководителей территорий СФО в число «отстающих». На самой нижней строчке таблицы в этот раз глава Тывы Шолбан Кара-оол. В прошлом выпуске были ниже фамилии руководителя Хакасии Валентина Коновалова (как и месяц назад он остается на предпоследней позиции) и главы Республики Алтай Олега Хорохордина (сейчас он четвертый с конца, в прошлый раз был на последнем месте). Несколько сдал позиции губернатор Омской области Александр Бурков – 76 против 71 в предыдущем выпуске. Практически не изменился рейтинг глав Томской области Сергея Жвачкина (70) и Алтайского края Виктора Томенко (66).

Агентство политических и экономических коммуникаций возглавляет кандидат исторических наук, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Рейтинг влияния – результат опроса 27 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи и журналисты.

Ранее «Континент Сибирь» публиковал итоговую оценку позиций глав регионов за 2020 год от Центра Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»).

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