Чемпион России по сноуборду Сергей Лапушкин выйдет в сегмент эко-еды

Дмитрий Катаев
 
Сергей Лапушкин (на фото слева) запускает новый проект

Новосибирский спортсмен и бизнесмен Сергей Лапушкин анонсировал открытие нового направления бизнеса.

Напомним, что ранее чемпион России по сноуборду Сергей Лапушкин занимался проектами в самых разных сферах бизнеса. Среди них — сеть кальянных Smokehouse, квесты FAVN, сеть киосков по продаже хот-догов «Сибирский батя», компания «Специалист по закуске», онлайн-марафон «Сушка героев».

Новый проект новосибирского спортсмена и бизнесмена связан с эко-питанием. «Еще в начале 2020 года я испытывал бурное желание открыть что-то с приставкой ЭКО. Долго думал, смотрел, присматривался. Как итог мы сняли помещение площадью 6 кв.м. в центре Новосибирска и скоро запустим новый проект Good Karma. Делать мы будем всевозможные блюда to Go, в основе которых не должно быть ни грамма продуктов животного происхождения. Шаурма, пита, соевое мясо, фалафель, растительная курица и говядина, тофу, бобовые и прочее. Все это будет в нашем меню с разными видами исполнения”, — пояснил в своем блоге Сергей Лапушкин

Новая закусочная будет располагаться на территории ресторанного дворика на улице ЛенинаО сроках запуска нового проекта пока не сообщается. Как пояснил «Континенту Сибирь» Сергей Лапушкин, пока речь идет только об одной тестовой точке, но в случае ее успешности в дальнейшем может быть сформирована сеть. 

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