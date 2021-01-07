Новосибирский спортсмен и бизнесмен Сергей Лапушкин анонсировал открытие нового направления бизнеса.

Напомним, что ранее чемпион России по сноуборду Сергей Лапушкин занимался проектами в самых разных сферах бизнеса. Среди них — сеть кальянных Smokehouse, квесты FAVN, сеть киосков по продаже хот-догов «Сибирский батя», компания «Специалист по закуске», онлайн-марафон «Сушка героев».

Новый проект новосибирского спортсмена и бизнесмена связан с эко-питанием. «Еще в начале 2020 года я испытывал бурное желание открыть что-то с приставкой ЭКО. Долго думал, смотрел, присматривался. Как итог мы сняли помещение площадью 6 кв.м. в центре Новосибирска и скоро запустим новый проект Good Karma. Делать мы будем всевозможные блюда to Go, в основе которых не должно быть ни грамма продуктов животного происхождения. Шаурма, пита, соевое мясо, фалафель, растительная курица и говядина, тофу, бобовые и прочее. Все это будет в нашем меню с разными видами исполнения”, — пояснил в своем блоге Сергей Лапушкин.

Новая закусочная будет располагаться на территории ресторанного дворика на улице Ленина. О сроках запуска нового проекта пока не сообщается. Как пояснил «Континенту Сибирь» Сергей Лапушкин, пока речь идет только об одной тестовой точке, но в случае ее успешности в дальнейшем может быть сформирована сеть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.