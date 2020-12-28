Новосибирская сцена простится с заслуженной артисткой РФ Валентиной Широниной

В Новосибирске на 79-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Широнина, заболевшая COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе театра «Красный факел», на сцене которого работала Валентина Широнина, актриса скончалась 28 декабря в 7 часов утра в больнице, куда ее ранее госпитализировали с коронавирусом.

Заслуженная артистка РФ участвовала во многих спектаклях театра, одной из ее последних работ стала роль Марии Хосефы в современной пластической постановке «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

В театре отметили, что Валентина Широнина была непревзойденным мастером художественного слова, являлась доцентом кафедры сценической речи Новосибирского государственного театрального института. Недавно актрисе была вручена почетная грамота Министерства культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Валентины Широниной. В нашей памяти она навсегда останется не только многогранной актрисой, но и интеллигентным, открытым человеком, безусловным мастером, готовым щедро делиться и профессиональным опытом, и душевным теплом», — отмечается в сообщении театра.

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