Пандемия коронавируса вопреки пессимистичным прогнозам не привела к закрытию дилерских центров. Более того, за 2020 год в СФО открылось свыше 20 новых автосалонов. Кто вынес из сложившейся ситуации максимум преимуществ, а кто наоборот ослабил позиции — в материале «Континента Сибирь».

Закрытия

В отличие от кризисного 2009 года, когда в одном только Новосибирске 12 крупных автобрендов сменили своих дилеров, 2020-ый год не был ознаменован скандальными уходами с рынка авторитейлеров. В большинстве случаев инициатива закрытий исходила от самих компаний. Так, дилерский центр Audi в Барнауле «АЕМ-Холдинга» закрылся, поскольку компания сделала выбор в пользу более привлекательного для себя бренда KIA. Дилерский центр Mazda в Барнауле ГК «Реал-Моторс» закрылся, так как группа компаний посчитала нерентабельным инвестировать в новые стандарты бренда. Салон Jaguar/Land Rover компании «Сибальянс» в Кемерово закрыл двери по решению собственников группы компаний, и новый партнер в регионе дистрибьютором так и не был найден. В свою очередь красноярская «Арсенал групп» решила закрыть свой салон в Абакане после ухода из России легковой линейки Ford.

Примечательно и сворачивание в Омске салонов на Кордном (Lada, UAZ). На смену местной компании «Гарант» пришла пермская ГК «Эксперт Авто», которая восстановила на площадке бренд Lada.

Впрочем, некоторые закрытия проходили и по инициативе дистрибьюторов. Так, KIA не продлила дилерский договор с “Барнаул Моторс», найдя в регионе другого партнера. Другой пример — японский бюджетный бренд Datsun, входящий в состав Nissan, который объявил о своем уходе из России. Соответственно его дилеры теперь находятся в поисках альтернативных брендов.

Однако в целом большинство закрытий носили, скорее, ожидаемый характер и не были связаны с негативными последствиями пандемии коронавируса или в целом экономического кризиса.

Открытия

Традиционными рекордсменами по количеству открытий в Сибири стали китайские бренды, которые активно наращивали свои дилерские сети — от GAC, Changan и Haval до Geely. К этой категории можно причислить и Chevrolet казахской и узбекской сборки, у которой в России появился новый дистрибьютор. В 2020 году дилерские центры этой марки открылись в Барнауле и Омске. Однако характерной особенностью всех рассматриваемых брендов является невысокая стоимость инвестиций в запуск полнофункциональных салонов в сравнении с корейскими, японскими и европейскими брендами. В этой ситуации китайские бренды стали еще более привлекательными для дилеров.

Тем не менее, уходящий год был ознаменован и более громкими запусками. Так, в 2020 году в Сибири открылось сразу 3 полнофункциональных дилерских центра Lexus. В Новосибирске такой салон построила и запустила тюменская ГК «Восток-Моторс», а в Барнауле — местный «АЕМ-Холдинг». В обоих случаях речь идет не только о бренде Lexus, но и о Toyota. Ранее в обоих городах оба бренда представляла новосибирская ГК «СЛК-Моторс», покинувшая рынок в 2016 году. В свою очередь в Красноярске «Медведь Холдингом» был запущен новый полнофункциональный дилерский центр Lexus, а в следующем году также ожидается запуск Toyota. Ранее оба бренда официально представляла в регионе ГК «Крепость».

Также в 2020 году в Сибири было запущено сразу 2 новых полнофункциональных салона корейской марки KIA, занимающей первое место по продажам в регионе. Речь идет о Барнауле («АЕМ-Холдинг») и Кемерове («КИА Центр Кемерово Юг»), где еще один салон открыл действующий партнер марки.

Двумя дилерскими центрами отметился и французский Renault. Действующий партнер марки в Красноярске «СИАЛАВТО» открыл салон в Абакане. Также марка восстановила присутствие в Томске, где появился новый дилер марки — «Атом Авто».

Среди других открытий можно отметить ДЦ Infiniti компании «Сибирские Моторы» в Новосибирске, ДЦ Mitsubishi ГК «Феникс-Авто» в Омске, Nissan «Астра Моторз» в Томске, ДЦ Mazda группы компаний «АлтайАвтоЦентр» в Барнауле, ДЦ Skoda “Автоцентра АНТ» в Барнауле, новый полнофункциональный ДЦ Jaguar Land Rover в Иркутске группы компаний «Первая Автоколонна».

Слияния и поглощения

Для автодилерского бизнеса как правило не характерны сделки M&A. Компаниям, готовым развиваться и расширять свою долю рынка, как правило проще самостоятельно заключить дилерский договор и договориться о площадке размещения того или иного бренда, нежели покупать готовый бизнес. Тем не менее, в некоторых редких случаях все же встречается вариант сделок M&A. Так, в 2020 году омская ГК «БАРС» купила у ГК «Феникс-Авто» дилерский центр Hyundai. Таким образом, обе группы компаний остались в «плюсе». ГК «БАРС» Виталия Ольшанского пополнила свой портфель востребованным брендом, а ГК «Феникс-Авто» Сергея Сырникова успешно пополнила свою «оборотку» и получила возможность получить дилерство сразу трех новых для себя брендов — Mitsubishi, GAC, UzAuto. Стоит отметить, что для «Феникс-Авто» это не первая M&A-сделка. В 2010 году она продала уральской ГК «АвтоПлюс» бизнес по Toyota и Lexus, и одновременно открыла дилерские центры Skoda и Subaru.

2020-ый год был отмечен и экспансией сибирских компаний за пределы родного региона. Примером может служить новосибирский дилер Harley-Davidson, который купил салон этой марки в Самаре. Для компании это уже четвертый город присутствия. Напомним, что первый мотосалон «Harley-Davidson Новосибирск» был запущен в 2014 году. В 2016 году его основатели Роман и Ирина Гречухины открыли мотосалон «Harley-Davidson Красноярск» на улице Караульной. Кроме того, в 2018 году рядом с действующим салоном «Harley-Davidson Новосибирск» ими были запущены салоны марок Triumph и Honda Moto. В мае 2019 года компания вышла в Татарстан, открыв мотосалон Harley-Davidson в Казани. Теперь к этому списку прибавилась Самара. И вероятно экспансия продолжится дальше.

Стоит ли ожидать открытий в 2021 году?

Сибирские дилеры строят осторожные прогнозы относительно 2021-ого года. Тем не менее, есть все основания предполагать, что запуски новых дилерских центров продолжатся.

Так, в 1 квартале 2021 года ожидается открытие нового полнофункционального салона Volvo в Красноярске компании «ББР-Авто». Предполагается, что он станет самым современным в СФО. Новый дилерский центр запустится на площадях, которые прежде занимал «Техцентр Запад» (ранее — «Тойота Центр Красноярск Запад»). Судьба действующего салона компании пока не ясна.

В Новосибирске в 2021 году ожидается открытие еще одного дилерского центра самарской группы компаний «Фастар». Новый салон строится рядом с действующим на улице Большевистской. Предполагается, что он будет служить постоянным решением для брендов Renault и Lada, которые таким образом пополнят портфель брендов группы компаний.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшими открытиями дилерских центров в Сибири.

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