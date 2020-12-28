По итогам работы в уходящем году известный новосибирский застройщик по всем ключевым показателям занял первые позиции.

Согласно рейтингу, составленному аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» стала лидером по продажам новых квартир в Новосибирске в 2020 году. Это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, зарегистрировано более 1700 договоров долевого участия в объектах ГК «Расцветай». На долю компании пришлось около 7% от общего объема реализованных в столице Сибири новостроек.

Высокую профессиональную активность и амбициозную политику застройщика отметили и СМИ Новосибирска. По версии «Континент Сибирь», в уходящем году ГК «Расцветай» стала «Компанией года» в сфере строительства.

Важный фактор успешности застройщика — земельный актив компании. В декабре 2020 года, по данным Единого реестра застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства. Компания возводит в регионе 183 094 кв. метров жилья. ГК «Расцветай» возглавила рейтинг в этой номинации уже третий раз. Девелопер получил 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ — максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья. В уходящем году портфолио застройщика, досрочно сданных проектов, пополнился «Домом на Федосеева».

Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» около 250 тыс. кв. м. строящего жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.

Во втором полугодии 2020-го застройщик вывел новые проекты в продажу — дом №4 ЖК «Расцветай на Гоголя», в дом №2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном».

Уходящий год стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик представил на рынке дочерний бренд в классе «доступное жилье» — ДК «Акация», в портфолио которой более 60 тыс. кв.м. строящегося жилья.

Расширение географии проектов и выход на столичный рынок — одна из приоритетных задач застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, приступивших к освоению строительных площадок в столице в уходящем году. Сейчас застройщик возводит в Москве новый проект «Расцветай в Люблино».

«Результат работы 2020-го — серьезный шаг в дальнейшем стратегическом развитии компании. В 2021-м мы планируем расширение портфеля и географии проектов и заявить о себе как о надежном и добросовестном застройщике на федеральном высоконкурентном рынке жилой недвижимости, — подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; СЗ «Расцветай на Красном»; СЗ «Гортензия». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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