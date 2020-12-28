Скандальный каток возле Оперного театра в Новосибирске временно закрыт

Каток возле Оперного театра в центре Новосибирска временно не работает. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло в понедельник, 28 декабря.

По его словам, каток возле Оперного театра временно закрыт. Это связано с аномальными морозами, которые обрушились на Новосибирск в выходные.

Из-за резкого и сильного похолодания лёд на катке в центре Новосибирска лопнул, и его закрыли 27 декабря. Возобновить работу катка планируют с 29 декабря, когда аномальные морозы, по прогнозам, спадут.

«Из-за 40-градусного мороза лёд начал сильно трескаться. Работники активно затирают трещины», — уточнили в управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

В МАУ «Стадион» подчеркнули, что если бы не ограничили допуск на площадку и временно её не закрыли, то каток пришлось бы полностью перезаливать.

Напомним, этой зимой заливать каток в Театральном сквере у НОВАТа начали позже обычного. Причина – поздно выпавший снег, который был нужен для формирования «подушки». Скандальную «фаллическую» форму катка хоть и не изменили, но слегка сгладили. Для удобства горожан рядом с катком были установлены просторные раздевалки. Каток способен одновременно вместить 500 человек.

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