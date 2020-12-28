Силовики обыскали кабинет главы Искитимского района Новосибирской области — источник

Обыски по уголовному делу главы Искитимского района Олега Лагоды, подозреваемого в незаконной продаже острова в Обском водохранилище, прошли в администрации муниципального образования 28 декабря. Об этом сообщил «Континенту Сибирь» источник в администрации Искитима в понедельник.

По данным источника, обыски прошли, в частности, в кабинете главы, там вскрывали сейф. Как рассказали очевидцы, после оперативных мероприятий Олега Лагоду увезли для проведения дальнейших следственных действий.

Получить подтверждение информации в официальных источниках на момент публикации не удалось.

Напомним, 24 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Искитимского района Олега Лагоды. По предварительным данным, он заключил сделку по продаже острова в Обском водохранилище по цене в пять раз ниже кадастровой. Также выяснилось, что участок был приватизирован незаконно и предназначался в целях, которые не предусмотрены муниципальными правилами землепользования и застройки.

Уголовное дело в отношении Олега Лагоды возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

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