Группа «Сибантрацит» снабдила теплом жителей Искитимского района

Новосибирские угледобывающие предприятия группы «Сибантрацит» выделили муниципальным котельным Искитимского района свыше шести тысяч тонн угля марки АК на проведение отопительного сезона 2020-2021 годов. Три тысячи тонн в резервный фонд района направило АО «Сибирский Антрацит», ещё столько же – ООО «Разрез Восточный».

Как рассказали в компании, антрацит для районных котельных предоставляется в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с администрацией Искитимского района.

Ещё одна мера поддержки — адресная помощь тем, кто особо нуждается в угле в холодный период. В этом году 33 пенсионера по соглашению с Гусельниковским сельсоветом получили по шесть тонн антрацита.

Ещё четыре тонны угля выделено фельдшеру Усть-Чёма Марине Жигулиной. Приехав поздней осенью работать в село, медработник столкнулась с отсутствием топлива. В первые дни углём с ней делились жители села, которые затем написали в АО «Сибирский Антрацит» письмо с просьбой не дать медработнику замерзнуть суровой сибирской зимой.

Также группа выделила 50 тонн антрацита Искитимской технической школе ДОСААФ России для отопления лабораторных корпусов, где обучаются курсанты.

По словам главы Искитимского района Олега Лагоды, группа «Сибантрацит» снабжает топливом все котельные МУП ИР «Западное», а также угольные котельные МУП ИР «Северное» и «Южное».

«Таким образом, «Сибантрацит» обеспечивает 60% потребностей угольных котельных района в отопительный сезон. Это весомое подспорье для бюджета, за что мы очень признательны. Ведь в результате району приходится покупать лишь 40% угля, необходимого для теплоснабжения социальных объектов и жилого фонда сёл», — говорит Олег Лагода.

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