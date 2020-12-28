На смену аномальным морозам в Новосибирской области придут «обычные»

Как сообщили синоптики, аномальные морозы в Новосибирской области отступят уже в ближайшие дни. Но в новогодние праздники вновь сильно похолодает.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём в понедельник, 28 декабря, в Новосибирске ожидается – 23…-25 градусов, по области — -23…-28, местами -16…—21. В ночь на вторник, 29 декабря, в регионе также будет -23…-28 градусов, днём потеплеет до -13…-18.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», относительно тёплая погода сохранится в Новосибирской области в среду – днём будет -11…-12 градусов, ночью — -12…-15. А вот в четверг, 31 декабря, уже утром похолодает до -22 градусов. Днём ожидается-23…-24, а к вечеру воздух остынет до -30 – такая температура сохранится в новогоднюю ночь.

По данным долгосрочного прогноза, морозы в регионе задержатся до конца недели.

Напомним, в конце декабря в Новосибирской области прогнозировались сильные морозы. На минувших выходных температура воздуха опускалась до -40 градусов.

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