«Континент Сибирь» публикует поздравление Президент а РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.

— Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие новосибирцы! Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Любимый праздник пахнет хвоей и мандаринами, сияет огнями гирлянд. Мы все встречаем его с надеждой на лучшее – атмосфера волшебства вдохновляет. Да, уходящий год был непростым, но в череде самых разных событий нас также ждали открытия, яркие впечатления, удивительные встречи и смелые идеи, которые подтолкнут к свершениям, достижению профессиональных и личных успехов.

Новый год открывает новые возможности: уверен, он станет удачным и плодотворным, если верить в свои силы, не пасовать перед трудностями и стремиться преодолеть обстоятельства. У тех, кто умеет действовать не только благодаря, но и вопреки им, воплотятся в жизнь самые амбициозные планы, созревшие из дерзкой мечты.

Пусть исполнится все, что вы пожелаете близким и загадаете для себя под бой кремлевских курантов в новогоднюю ночь. Пусть радуют дети, будут здоровы родители, а в сердце каждого из вас останется место для чуда – позвольте ему произойти!

Желаю вам счастья и благополучия!

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран