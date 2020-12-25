Треть руководителей строительных организаций в Новосибирской области считают экономическую ситуацию в отрасли неудовлетворительной

Руководители стройфирм в Новосибирской области недовольны высокими налогами, недостатком заказов и стоимостью материалов. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Новосибирскстат опубликовал данные о деловой активности строительных организаций в регионе. Согласно данным обследования на 10 ноября текущего года, руководители 70% строительных организаций Новосибирской области оценили экономическую ситуацию в отрасли как благоприятную, однако 30% считают её неудовлетворительной.

По данным аналитиков, которые были опубликованы 25 декабря, портфель заказов в IV квартале 2020 года 50% руководителей считают нормальным и столько же – ниже нормального. Средняя обеспеченность финансированием составила 4 месяца против 3 месяцев в IV квартале 2019 года.

Также руководители назвали и основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций. Так 60% считают, что это высокий уровень налогов, 43% — недостаток заказов на работы, 33% — высокую стоимость материалов и изделий, 31% назвали конкуренцию со стороны строительных фирм и 24% — неплатежеспособность заказчиков.

Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными мощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 77% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 2% – «более чем достаточно», 21% – «недостаточно». При этом средний уровень использования производственных мощностей в IV квартале 2020 года составил 46%. Для сравнения, в IV квартале 2019 года их уровень составил 52%.

Для справки, за 11 месяцев 2020 года объем работ, выполненных по строительству, составил 89 922,1 млн рублей или 70,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

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