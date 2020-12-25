Евгений Шестернин избран мэром Бердска

В Бердске завершились выборы главы муниципалитета. По результатам конкурсного отбора и депутатского голосования победил Евгений Шестернин, руководивший городом с 2015 года.

Как сообщили в администрации Бердска 25 декабря, в результате конкурсного отбора из восьми кандидатов на пост мэра в тройку лидеров попали Евгений Шестерин, набравший 65,5 баллов из 70 возможных, председатель Совета Баганского района Сергей Синяев, у которого 54,9 балла, и бывший руководитель управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко, которому присудили 50,3 балла. Меньше всего баллов – 20 – набрала активистка Наталья Слесарева.

По условиям конкурса, участники письменно ответили на 30 вопросов и рассказали о планах развития Бердска, а также ответили на вопросы комиссии.

Три кандидата, которые набрали больше всего баллов, приняли участие в выборах. За них голосовали депутаты городского Совета. По итогам процедуры победил Евгений Шестернин, набравший 25 голосов.

Ранее Евгения Шестернина поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Прямые выборы глав большинства муниципалитетов Новосибирской области были отменены в 2015 году. Сейчас кандидаты проходят конкурсный отбор, их оценивает комиссия, которая наполовину состоит из представителей местной власти, наполовину – из делегатов губернатора региона. После этого главу выбирают депутаты местного представительного органа власти.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.