«Континент Сибирь» публикует текст новогоднего поздравления группы компаний «Химметалл».

— Пусть в Новом году вам улыбнется удача, а неизменными спутниками станут здоровье, счастье и успех!

На пороге нового года хочется верить в то, что нам хватит сил и ресурсов на преодоление трудностей и дальнейшее движение вперед.

Конечно, успех не приходит сам собой. Ради него нам всем предстоит хорошо поработать. Группа компаний «Химметалл» готова продолжать активно поддерживать своих партнеров – строительные организации региона. Уверен, вместе мы сможем реализовать множество полезных и амбициозных проектов в наступающем году.

Наш холдинг непременно продолжит курс на создание комфортных условий для своих клиентов. Ведь над этой задачей трудится слаженный коллектив профессионалов компании, что не оставляет ни малейших сомнений в блестящих результатах такой работы.

Давайте вместе строить счастливое будущее для наших близких и всех новосибирцев! Желаем каждому из вас благополучия и процветания в Новом 2021 году!