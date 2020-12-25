Участок возле здания облправительства в Новосибирске перекроют в День спасателя

Движение транспорта временно приостановят на участке площади Свердлова в Новосибирске 27 декабря. Здесь пройдут торжественные мероприятия в честь Дня спасателя, сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу.

Как уточнили в муниципалитете, будет перекрыт участок от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Проезд транспорта здесь будет заблокирован с 7 до 12 часов. Также с 7 утра на этой территории ограничат парковку автомобилей.

«Это связано с проведением торжественного развода дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области и города Новосибирска, посвященного Дню спасателя», — объяснили в мэрии.

Водителей просят проявлять внимательность, соблюдать правила дорожного движения, а также руководствоваться знаками и информационными щитами.

Ранее в минздраве Новосибирской области рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние праздники.

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