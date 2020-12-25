«Континент Сибирь» публикует поздравление председателя ЗАО племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова.

— Дорогие новосибирцы и жители Новосибирской области! От себя лично и всего коллектива племенного завода «Ирмень» поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!

Пусть для каждого из вас Новый год будет наполнен счастливыми мгновениями и радостью! Пусть все мечты исполнятся, а печали останутся в прошлом.

Уходящий 2020-й год, несомненно, принес всем нам немало тревог и потерь. И, в то же время, заставил задуматься о самом главном и непреходящем – о важности семьи, друзей, о ценности простых человеческих радостей, из которых состоит наша жизнь.

Уверен, впереди всех вас ждет «светлая полоса» и только радостные вести. Желаю вам успехов, процветания и благополучия в Новом году!

С уважением, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков