Проезд в электричках подорожает в Новосибирской области с Нового года

Стоимость проезда в пригородных поездах в Новосибирской области вырастет до 8%, сообщается в постановлении департамента по тарифам регионального правительства. Расценки поднимутся уже с 1 января 2021 года.

Как следует из текста документа, в первой зоне – до 5 км – стоимость поездок вырастет с 24 до 26 руб. Во второй, третьей и четвёртой зонах – с 6 по 35 км – она останется прежней и составит 26, 38 и 58 руб. Проезд же до Бердска и передвижение в пятой зоне подорожает с 65 до 67 руб., для детей – с 16 до 17 руб. Далее детские тарифы увеличивают на 1-2 руб.

С 73 до 76 руб. подорожает проезд по шестой зоне – с 45 по 55 км, с 83 до 86 руб. – по седьмой зоне – 56 по 65 км. В восьмой зоне – с 66 по 75 км – стоимость билетов повысится с 87 до 90 руб., в девятой – с 76 по 85 км – с 91 до 94 руб., а в десятой – с 86 по 95 км – с 97 до 101 руб.

Также подорожает цена поездок до Черепаново (12-я зона) – она составит 109 руб. вместо 105 и до Тогучина (13-я зона) – билет будет стоить 112 руб. вместо 108. Во всех следующих зонах тариф возрастёт на 4-6 руб.

Ранее сообщалось о повышении тарифов на воду и теплоснабжение, а также электричество в Новосибирской области.

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