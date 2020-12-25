В правительстве Новосибирской области сообщили о новом повышении тарифов ЖКХ

Расценки на воду и теплоснабжение вырастут в Новосибирской области с 1 июля 2021 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента по тарифам.

Как говорится в документе, тарифы на холодную воду для жителей Новосибирска, Оби, Краснообска, рабочего посёлка Кольцово и Новосибирского района вырастут на 4,57% — с 19,46 до 20,35 руб. за кубометр.

В целом в регионе стоимость водоотведения вырастет с 15,08 руб. до 15,77 руб., что также составит 4,57%.

Для клиентов «СИБЭКО» подорожает также отопление. Соответствующие тарифы вырастут примерно на 2,6% — с 1 467,82 руб. за Гкал до 1 505,98 руб.

Ранее сообщалось о росте тарифов на электричество в Новосибирской области. Подорожание услуги намечается во второй половине 2021 года.

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