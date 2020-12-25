Предприниматели Новосибирской области принимают оплату по QR-коду

С момента запуска мобильного приложения «ВТБ Бизнес QR» для среднего и малого бизнеса к нему подключились более 100 компаний Новосибирской области. Оплату за товары и услуги предприниматели принимают с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России с низкой комиссией, без применения карт и терминалов.

«ВТБ внедряет актуальные банковские сервисы, которые помогают предпринимателям оптимизировать свои расходы на ведение бизнеса. В сентябре банк предложил своим клиентам сервис, позволяющий принимать оплату от физлиц с низкой комиссией и без использования терминала. Полагаем, это оценят, прежде всего, собственники небольших компаний», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Сервис уже работает в Новосибирске в магазинах по продаже продуктов питания, товаров для дома, одежды и кожгалантереи, handmade изделий, украшений, цветов, в кофейных точках, маникюрных/парикмахерских салонах, в студиях мастер-классов.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон бесплатное приложение «ВТБ Бизнес QR», никакого дополнительного оборудования не потребуется. Начать принимать платежи можно моментально – спустя несколько минут после регистрации в приложении. Функционал сервиса позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов.

Для генерации QR-кода в приложении необходимо ввести сумму и назначение платежа. В чеке можно указать несколько позиций. Покупатель считывает код и производит оплату в мобильном приложении своего банка. Статус платежа сразу отображается в «ВТБ Бизнес QR», а зачисление на расчетный счет происходит в течение 15 секунд.

Приложение полностью бесплатное − комиссия взимается только за проведение операций, ее размер фиксирован и составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности.

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