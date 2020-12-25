Банк России отозвал лицензию у новосибирского «Платежного Стандарта»

Банк России отзывает лицензию у зарегистрированной в Новосибирске расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Платежный стандарт», созданной компанией «Обувь России».

По величине активов кредитная организация занимала 395 место в банковской системе РФ. Как говорится в сообщении регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация «Платежный Стандарт» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также в ЦБ РФ отметили, что деятельность «Платежного Стандарта» характеризовалась «высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной».

ООО РНКО «Платежный Стандарт» было зарегистрировано в декабре 2014 года, организация создавалась для нужд ГК «Обувь России», которая сейчас, согласно ЕГРЮЛ, в лице ООО «Обувь России» выступает учредителем «Платежного стандарта». По информации Банки.ру, одной из задач платежной системы была реализация сервиса по оплате услуг на кассе, в рамках которого покупатели магазинов «Обувь России» могут оплачивать сотовую связь, интернет, кабельное телевидение и прочее, в том числе и по системе «сдача на счет». По данным информационного сервиса на ноябрь текущего года активы нетто РНКО «Платежный стандарт» составляли 354, 8 млн рублей, чистая прибыль – 11,8 млн рублей.

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