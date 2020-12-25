Андрей Травников вошёл в 20-ку рейтинга губернаторов по итогам года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников замкнул первую двадцатку «Национального рейтинга губернаторов» Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам 2020 года. По мнению авторов исследования, позициям главы региона послужила адекватная реакция на ситуацию с коронавирусом и активная реализация национальных проектов.

Как считают авторы рейтинга, опубликованного 24 декабря, благодаря «адекватным и своевременным» мерам реагирования на ситуацию с коронавирусом Андрей Травников помог сохранить позиции регионального бизнеса. При этом потери новосибирских предпринимателей из-за пандемии, по мнению экспертов, оказались меньше, чем в среднем по стране, а ряд предприятий региона увеличили объёмы производства.

«Практически с самого начала пандемии Андрей Травников придерживался осторожной тактики по введению или снятию ограничений для людей и бизнеса. Это позволило сохранить экономическую активность в большинстве отраслей», — говорится на сайте Центра информационных коммуникаций.

Авторы рейтинга отметили также критичность новосибирского губернатора к коллегам, напомнив о запрете частных вечеринок для госслужащих, где не соблюдаются «коронавирусные» ограничения. Кроме того, в регионе не останавливалась реализация приоритетных для области проектов, в том числе строительства новой ледовой арены и четвёртого моста через Обь.

Попав на 20-ю строчку, глава Новосибирской области уступил своему сибирскому коллеге — губернатору Омской области Александру Буркову, который оказался на 18-м месте. В числе достижений омского губернатора авторы исследования назвали создание в регионе особой экономической зоны «Авангард» и продвижение проекта по возрождению судоходства по реке Иртыш. Кризис в медицине региона во время второй волны эпидемии эксперты списывают на то, что коронавирусом болел сам губернатор. Это, считают специалисты, сказалось на качестве управления регионом.

Между тем, в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций по итогам ноября Александр Бурков оказался в числе глав, которые потеряли больше всего позиций. Авторы этого исследования связали «падение» губернатора с проблемами регионального минздрава в разгар второй волны коронавируса.

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