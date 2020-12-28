Новосибирск традиционно считается городом торговли, а многие владельцы компаний этой сферы уже перенесли «на ногах» несколько экономических кризисов общероссийского масштаба и стойко пережили как ограничительные меры, так и снижение покупательской способности. В меньшей степени пандемия сказалась на продуктовом ритейле, в том числе, из-за возникавшего ажиотажного спроса на отдельные категории продуктов. О флагманах выжившего регионального ритейла – в материале «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» – наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Торговых площадей в Новосибирской области из расчета на одного жителя в два раза больше, чем в других городах России. В период пандемии продовольственный ритейл оперативно ввел «масочное» обслуживание и регламент социальной дистанции, а непродовольственный быстро перешел на онлайн-обслуживание, переквалифицировав магазины в пункты выдачи товара. В результате по итогам 10 месяцев текущего года новосибирская торговля, несмотря на ограничительные меры, фактически сохранила прошлогодние объемы: 436,1 млрд рублей, или около 98% к аналогичному периоду прошлого года.

Более того, в пандемийный год рынок ритейла в Новосибирске довольно бурно менялся. Активно открывались форматы «магазинов у дома» федеральных ритейлеров «Пятерочки» и «Магнита», а также крупные предприятия. К примеру, в конце сентября 2020 года розничная сеть «Магнит» открыла в поселке Садовый новый распределительный центр площадью более 40 тыс. кв. м, который обслуживает более 425 торговых точек розничной сети в Новосибирской области и Алтайском крае.

Запущен в этом году новый для Новосибирской области проект фермерского оптово-розничного центра «Белая база», который начал работу на территории Новосибирского района. Одновременно в городе развивались сибирские ритейлеры. Новосибирский «Фермер-Центр» за короткое время вырос из ассортимента на прилавках «НСК Холди» в полноценную торговую сеть. Само же место «НСК Холди», к сожалению, не пережившей этот год, начала занимать алтайская «Мария-Ра».

«Компания года – 2020»

В августе текущего года новосибирские магазины «НСК Холди» были выставлены на продажу. Помещения пустовали недолго: одно из них, в центре новосибирского Левобережья, напротив «Сан Сити» уже заняла «Мария-Ра». За 2020 год новосибирские магазины «Мария-Ра» существенно изменились. В них добавились кассы самообслуживания, в одном из торговых предприятий открылось свое кафе с пекарней и так далее. По данным основанной бизнесменом Александром Ракшиным сети, в 2020 году «Мария-Ра» запустила порядка 60 магазинов, еще около сотни запланированы к открытию на будущий год. По данным самой компании, сегодня количество сети этих супермаркетов в Новосибирской области составляет около 270, кроме того, «Мария-Ра» фактически контролирует Центральный рынок Новосибирска.

При этом, на фоне многочисленных скандалов ритейлеров с контрагентами из-за усугубившихся на фоне пандемии неплатежей, «Мария-Ра» не участвует в каких-то громких экономических конфликтах. Это, безусловно, одно из достоинств ритейлера, благодаря которому он становится «Компанией года – 2020» по версии «Континента Сибирь».

«Персона года – 2020»

Одним из немногих местных ритейлеров, не уступивших жесткой экспансии федеральных коллег и сетей из других регионов, стал торговый холдинг «Сибирский гигант». Компания устояла, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись в том числе и другие ритейлеры. Долговая нагрузка холдинга сегодня составляет порядка 60 млн рублей, однако на фоне месячного оборота в 700 млн рублей эта сумма незначительна, кроме того, большинство исков к «Сибирскому гиганту» заканчиваются мировыми соглашениями. У холдинга есть планы по расширению формата «магазин у дома», созданию собственных фуд-кортов. Очевидно, что вектор развития холдингу задает его создатель, бизнесмен Александр Манцуров, который в октябре текущего года консолидировал ООО «ТХ Сибирский гигант», став единственным владельцем компании и, соответственно, «Персоной года – 2020» в новосибирском ритейле.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Результаты ниже.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2020»? «Быстроном» (38%)

«Ярче!» (25%)

SPAR (13%)

Х5 Retail Group («Пятерочка») (13%)

«Лента» (13%)

«Победа» (0%)

«Монетка» (0%)

Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)

«Магнит» (0%)

«Слата» (0%)

«Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант») (0%)

«Низкоцен» (0%)

«Красный яр» (0%)

«Окей» (0%)

«Ашан» (0%)

«Мария-Ра» (0%)

«Добрянка» и «Бахетле» (0%)

«Фермер-Центр» (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

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