К концу года сокращение ресторанного рынка, которое прогнозировали эксперты еще в начале пандемии коронавируса в марте, продолжилось. В Новосибирске закрылись не только знаковые для города заведения, но и множество локальных, рассчитанных на жителей небольших микрорайонов. В то же время в городе появились новые проекты, характеризующие смелость и оптимизм их создателей. «Континент Сибирь» резюмирует, к чему подошла ресторанная сфера к концу года.

Участники новосибирского рынка HoReCa, подводя итоги летнего локдауна в сентябре, отмечали, что сокращение точек общепита будет продолжаться. Трафик в заведениях общепита, наблюдавшийся в августе, когда разрешили работу летних кафе и террас, к осени стал сокращаться. Несмотря на отсутствие строгих ограничений работы заведений общепита со стороны федерального и регионального правительств, люди не спешат возвращаться в рестораны. Кого-то пугает риск заразиться инфекцией, кто-то добровольно остается на самоизоляции, кому-то не позволяют доходы, снизившиеся из-за экономического кризиса. Результатом является уход с ресторанного рынка тех игроков, чья подушка безопасности либо истощилась, либо ее не было вовсе.

Напомним, что возобновить работу после локдауна не смогли такие знаковые для Новосибирска заведения, как «Фенимор Купер», Il Patio на Красном проспекте, рестораны «Любить по-русски» на площади Ленина, «Печки-Лавочки» на площади Станиславского и в Академгородке, «Маргарита пьет вино» на площади Калинина, «Хороший год» и бар Barbarba в историческом здании на углу Каинской и Красного проспекта, «Буллавка», Respublica на улице Фрунзе и многие другие.

Среди хороших новостей – возобновление работы таких заведений, как рестопаб «Шемрок» и «Маргарита пьет вино» на улице Кирова. Продолжают работать рестораны Il Patio и «Шикари» в торговых центрах «Аура» и «МЕГА». А в ноябре в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылся грузинский ресторан «Баклажани».На улице Ленина под давлением кризиса закрылся ресторан Ciao! До этого там еще до пандемии работала закусочная сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которой являлся известный хип-хоп исполнитель Тимати. Она также не продержалась и года в более благоприятные для общепита времена.

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Уход с рынка одних заведений сопровождался экспансией других. Так, на Красном проспекте (пристройка над выходом из метро) вместо закрывшегося самого крупного заведения сети «Кофемолка» обосновался «Шашлыкофф».

На месте пекарни «Шмидт» на Вокзальной магистрали теперь работает веганское кафе Garden Room. Сменились арендаторы и на улице Ленина, 25. После ухода с рынка «Раковарни Ивана Раковара» ее место заняла «Фабрика Бургеров», а в 2021 году в этом же комплексе должна открыться кофейня омской сети Skuratov Coffee.

Результатом года является уход с ресторанного рынка тех игроков, чья подушка безопасности либо истощилась, либо ее не было вовсе.

Кстати, в этом же здании на улице Ленина работает и «Сыроварня». Ее владельцы, ресторанная группа «Бочкари», открыли здесь осенью свой, третий фрайчанзинговый проект – караоке-бар Григория Лепса. Формат заведения понятен из названия – бар, клуб и караоке, предполагающие строгий дресс-код и фейс-контроль. Ценовой сегмент заведения выше среднего. Барное меню – классическое. В зале будет две изолированных вип-зоны со своим музыкальным оборудованием.

В октябре в бизнес-центре «Сити-Центр» на улице Депутатской состоялось долгожданное открытие барного квартала «Блаблабар». Старта работы этого заведения в Новосибирске ждали почти год, и сроки неоднократно переносились. Коррективы в планы внесла и пандемия, несмотря на все перипетии, заведению все же удалось объединить под одной крышей около 30 баров, ресторанов и караоке (изначально заявлялось около 40). Среди них бар солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова и ресторан азиатской кухни Дениса Иванова.

Также в октябре во внутреннем дворе дома на пересечении Красного проспекта и Коммунистической открылся руинпаб (руинный бар) «Типография». Заведение представляет собой комплекс из пяти баров со своей собственной зоной, которые выходят в одну общую. В зале есть сцена для живых выступлений. Руинпаб рассчитан на зрелых и обеспеченных посетителей.

Месяцем ранее, в сентябре, на площадке ресторана DrovaMuka было открыто два заведения – паб Hammersmith и бар формата Sparks (сам ресторан потеснился, уступив место этим двум проектам). «Из одного формата получилось три, и выручка трех больше, чем в том году приносил один большой. Ситуация эффективная», – рассказывал «Континенту Сибирь» ресторатор Олег Ионко, соавтор проектов ресторанной группы Friends Orchestra.

Тогда же бизнесмен прогнозировал, что под Новый год есть вероятность появления новых проектов. «Другое дело, что, скорее всего, это будут небольшие форматы. Или на месте крупных ресторанов появятся два-три более мелких заведения», – говорил ресторатор. И вот его слова нашли подтверждение. Ресторанная группа Friends Orchestra планирует запустить буквально на днях новый проект – еврейское бистро. Кафе израильской кухни Yofi откроется по соседству с барным комплексом «Типография».

В середине декабря в Академгородке на улице Ильича под единым названием Red Rabbit открылись пиццерия, бар и кофейня ресторанной группы Gusi. До этого здесь работало кафе Fabrica Pizza.

В конце ноября в Новосибирск пришла федеральная сеть доставки суши и роллов с двусмысленным названием «Ёбидоёби». В переводе с японского это слово означает «День недели – суббота», говорится на сайте компании.

А в декабре зашла томская сеть кофеен «Буланже». Первое кафе-кондитерская начнет работу на Комсомольском проспекте. Кроме того, 26 декабря состоится открытие первого в Новосибирске ресторана со специализацией на поке. Основой этого блюда являются рис, рыба и соус. Заведение открывают основатели траттории «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Яна Фомина и Анастасия Спирина в особняке на улице Максима Горького, где ранее находился бар «Пряник».

Одновременно с ресторанами продолжают запускаться и столовые с закусочными. Президент «Сибирской гильдии шеф-поваров», директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых еще в сентябре обращала внимание «Континента Сибирь» на то, что предприятия начали открывать собственные столовые для сотрудников. «Этот тренд появился года два-три назад, раньше все обходились кейтерингом. Но сегодня он актуализировался. «Почта Россия», «Кудряшовский мясокомбинат», птицефабрика «Улыбино» готовятся открыть собственные столовые. «Быстроном» запустил цех «Центральная кухня», увеличивает свое производство «Торговая площадь», резюмировала собеседница «Континента Сибирь». Напомним, что ранее заведения подобного формата для сотрудников Сбербанка открывала новосибирская сеть PRIMETIME COFFEE Антона Горестова.

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