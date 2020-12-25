«Кузбассразрезуголь» покажет туристам добычу угля

Кедровский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрез­уголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) вошел в число главных объектов брендового регионального маршрута «Кузбасс. Огонь в сердце», утвержденного Ростуризмом. Это может служить наглядным примером успешного взаимодействия промышленных предприятий и туристического бизнеса.

Сегодня в УК «Кузбассразрез­уголь» работают над планом экскурсии, ключевой особенностью которой станет возможность для гостей примерить на себя некоторые реалии из жизни горняков. Например, туристы смогут не только посетить исторический музей «Кузбассразрезугля», увидеть в работе горную технику и попробовать знаменитое угольное мороженое, но и пройти медосмотр с помощью электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). Горняки проходят такой осмотр перед каждой сменой — система за две минуты проводит полный скрининг здоровья работника.

Первыми с полным маршрутом будущей экскурсии ознакомились представители Агентства стратегических инициатив (АСИ, Москва) и Агентства по туризму Кузбасса. Гости отметили нестандартный подход «Кузбассразрез­угля» и готовность организации достойно представить труд горняков широкому кругу гостей.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» — предприятие сырьевого дивизиона Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализирующееся на добыче каменного угля открытым способом. В 2006 году УК «Кузбассразрезуголь» перешла под управление ООО «УГМК-Холдинг», которому были переданы функции единоличного исполнительного органа. Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь. Кедровский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрезуголь» содержит более 70 млн тонн балансовых запасов. Среднегодовой объем добычи составляет более 5 млн тонн угля. Уголь, добываемый на разрезе, перабатывается на собственной обогатительной фабрике «Кедровская» производственной мощностью 4,8 млн тонн угля в год. На территории разреза работает 28 экскаваторов отечественного и зарубежного производства вместимостью ковша от 4 до 33 куб. м. В ноябре 2020 года на Кедровском угольном разрезе приступили к монтажу нового экскаватора — отечественного гиганта ЭКГ-35. Эта машина стала второй в компании и в России — головной образец экскаватора под № 1 два года назад приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе. Самый мощный карьерный гусеничный экскаватор типа «прямая лопата» в российском исполнении был спроектирован конструкторами «Уралмашзавода» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») по техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь». Головной образец машиностроители изготавливали около пяти лет. При создании второй машины конструкторы завода выполнили доработку, заменив ответственные узлы на более надежные: внесли изменения в конструкцию ходовой тележки, редукторов поворота и подъема, а также стрелы и гусеничных звеньев. Для повышения безопасности работы экскаватор оснащен комбинированной автоматической системой пожаротушения кузбасского производства, серьезно доработана информационная система. Завершить монтаж ЭКГ-35 № 2 планируется к концу 2020 года.

Напомним, что эксперты проектного офиса по развитию туризма АСИ в этом году разработали и выпустили методологию развития промышленного туризма для российских регионов. Она поможет субъектам продвигать свои бренды и привлекать туристов, а предприятиям — находить инвестиции и профессиональные кадры. Всего больше 10 регионов России уже приступили к ее реализации.

«Промышленный туризм — это современный тренд, который сегодня развивается во всем мире, — отметила руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. — Нужны заинтересованность и смелость, чтобы открыто показывать туристам свою работу и пускать их туда, куда обычно посторонним вход запрещен. Это значит, что компании есть чем гордиться».

Стоит отметить, что Кедровский разрез давно стал визитной карточкой кузбасской угледобычи. «До начала пандемии к нам по пять-шесть экскурсий в месяц приезжали, — рассказывает главный технолог Кедровского филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Горюнов. — Иностранные и российские делегации, приезжающие сюда, знакомятся с основой экономики Кузбасса благодаря нашему предприятию».

Интерес к таким объектам подтверждают и участники туристической отрасли. «Промышленный туризм как отдельное направление в туриндустрии в последнее время приобретает всю большую популярность: людям хочется посмотреть масштаб того, что производится в родной стране, — говорит генеральный директор туроператора Fantasy Way Светлана Иокар. — Я уже не первый раз на промышленных объектах: видела, как добывается нефть, атомную станцию. Но такого масштаба промышленные территории, как в Кузбассе, посещаю впервые. Угольные карьеры впечатляют — один БелАЗ чего стоит!»

«Производственный туризм — это то же театральное закулисье, куда всегда хочется попасть, узнать, что там происходит, — поясняет руководитель отдела внутреннего туризма и экскурсий туроператора «Ванд» (г. Москва) Ирина Астахова. — Человек любит тайны, любит что-то эксклюзивное. Промышленный туризм — это как раз эксклюзив, потому что на предприятие не всегда можно организовать экскурсию, зато если попадаешь!..»

Таким образом, кейс Кедрового угольного разреза может служить наглядным примером успешного взаимодействия промышленных предприятий и туристического бизнеса. «В России есть чем гордиться. Если мы будем с детства показывать труд наших людей, наше производство, то, соответственно, интерес и гордость за страну будут только расти, — уверена Ирина Астахова. — Благодаря промышленному туризму и молодежь, и взрослые увидят, что наша страна живет, развивается, трудится, и профессия рабочего — это очень почетная профессия!»

Напомним, что Кедровский разрез давно привлекает внимание иностранных делегаций и известных в мире персон. В частности, с трудом горняков здесь знакомили французского актера Пьера Ришара, Дмитрия Медведева в его бытность президентом, российского летчика-космонавта Алексея Леонова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. А в сентябре этого года разрез стал «героем» выпуска о Кемеровской области программы «Точки роста», транслируемой на телеканале «Вместе. РФ».

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