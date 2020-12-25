Станислав Тишуров о результатах работы Россельхозбанка в Новосибирской области

Россельхозбанк в Новосибирской области в 2020 году показал положительную динамику по всем ключевым направлениям деятельности, вошел в тройку филиалов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки и запустил проект «Школа фермера». В интервью «Континенту Сибирь» директор Новосибирского филиала РСХБ СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ рассказал о росте кредитного портфеля, новых точках развития бизнеса банка в регионе и основных итогах работы в 2020 году.

– Текущий, юбилейный для Россельхозбанка, год для многих отраслей, в том числе, для финансового сектора стал непростым. Как вы оцениваете работу филиала в уходящем году? Повлияла ли пандемия на расстановку приоритетов?

– Один из слоганов Россельхозбанка – «С нами надежно». Этот год полностью подтвердил справедливость этого высказывания. Мы реализовали все задуманные проекты, укрепили в регионе позиции по ключевым направлениям. По нашим оценкам, кредитный портфель на 1 января 2021 года превысит 51 млрд рублей (рост к началу года в 1,7 раза). Объем средств клиентов вырастет до 32 млрд рублей. Филиал находится на третьем месте в сети АО «Россельхозбанк» по приросту кредитного портфеля в розничном сегменте. На 1 января 2021 года кредитный портфель розничного бизнеса составит более 12 млрд рублей (рост к началу года в 1,5 раза).

РСХБ играет важную роль в экономике региона, являясь системообразующим банком для АПК. В текущем году мы на 30% увеличили объемы кредитования сезонно-полевых работ в Новосибирской области. Кредитные средства помогают предпринимателям отремонтировать и приобрести технику, запастись семенами, ГСМ и удобрениями, а это – залог хорошего урожая.

На сегодняшний день объем кредитных средств, направленных банком на проведение сезонных работ, составил более 8,2 млрд рублей, более половины выдано по льготной ставке. Доля банка на региональном рынке в этом сегменте составляет почти 90%. В общей сложности, за год РСХБ выдал заёмщикам сферы АПК в области более 24,6 млрд рублей. Кроме того, в текущем году одним из драйверов роста бизнеса банка в регионе стала сельская ипотека: Новосибирская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи.

– Чем, на ваш взгляд, объясняется популярность льготной сельской ипотеки в Новосибирской области? Сколько средств по программе банк выдал жителям региона?

– На сегодня Новосибирский филиал занимает третье место в сети АО «Россельхозбанк» по объемам выдачи сельской ипотеки. В регионе уже выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия смогли улучшить более 1,8 тыс. семей.

Свыше половины выдач приходится на Новосибирский район. И этим, отчасти, можно объяснить успех программы. Люди, работающие в Новосибирске, третьем по численности городе страны, рассматривают для себя и своей семьи возможность жить за городом, на земле, но при этом хотят при необходимости достаточно быстро добираться до города. Этот тренд стал особенно очевиден в период пандемии. В настоящее время большая часть заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Другая категория заемщиков – молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село и приобретают жилье рядом с работодателем.

Могу сказать, что популярность сельской ипотеки, несмотря на некоторые изменения в программе, вступающие в силу с 1 января 2021 года, останется высокой. В том числе, из-за новых условий, которые банк предлагает клиентам. Ранее мы получали запросы на рефинансирование ипотеки на сельских территориях, и в ноябре банк запустил такой продукт. Кроме того, банк снизил процентные ставки для отдельных категорий заемщиков. Зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

– В текущем году Россельхозбанк представил большое количество качественно новых сервисов, ориентированных на развитие бизнеса фермеров. Один из ключевых проектов – экосистема Своё Фермерство. Насколько она востребована в Новосибирской области?

– Своё Фермерство можно считать первой в мире цифровой экосистемой для предприятий АПК. Она объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Уже сейчас мы видим высокий интерес к экосистеме среди новосибирских клиентов. Предприниматели понимают, что это действительно реальный инструмент в продвижении товаров и услуг. В настоящее время только в Новосибирской области более 200 организаций зарегистрировались на платформе Своё Фермерство. Это предприятия-производители молока и молочной продукции, хлебобулочных изделий, мяса, зерна и семян. Кроме того, к проекту присоединились предприниматели региона, развивающие агротуризм.

– Ещё один новый проект Россельхозбанка, направленный на развитие фермерского движения – «Школа фермера». Как оцениваете его итоги?

– Важно, что Новосибирская область стала одним из четырёх пилотных регионов страны, где с 1 сентября стартовал этот проект. Только в Новосибирске обучение на базе Новосибирского государственного аграрного университета прошли 30 слушателей. Для первого набора, с точки зрения рентабельности и возможности открыть своё дело, была выбрана специализация «Мясное животноводство». На церемонии открытия губернатор Андрей Травников отметил, что «Школа фермера» поможет региону выйти на самообеспечение говядиной. Сейчас же, по данным Минсельхоза, Новосибирская область обеспечивает себя этим видом мяса лишь на 70%.

Слушатели Школы планируют развивать мясное животноводство на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), строить семейные фермы, а также выращивать телят для откормочных площадок. Большинство бизнес-идей хорошо проработаны и соответствуют направлению программы. Россельхозбанк и после окончания обучения поддерживает проекты выпускников Школы. Мы, например, уже одобрили кредит в размере 1,4 млн рублей для КФХ «Успешное», представители которого прошли обучение. В следующем году банк планирует расширить перечень регионов, участвующих в программе, а также ввести формат онлайн-обучения. В Новосибирской области старт второго этапа Школы запланирован на 1 февраля 2021 года, специализация курса сейчас обсуждается.

– Кризис, связанный с пандемией, негативно сказался на экономике: во многих отраслях активность инвесторов снизилась, бизнес оптимизирует затраты и не спешит начинать новые проекты. Как обстоит ситуация в АПК Новосибирской области?

– В сегменте крупного бизнеса филиал финансирует 11 инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе. Проекты суммарной стоимостью 40 млрд рублей предполагают строительство компанией «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива») крупнейшего за Уралом завода по производству сыра, а также масштабного животноводческого комплекса «Огнева заимка». Строительство сырзавода, по мнению экспертов, позволит убрать излишки сырого молока на внутреннем рынке. Только за прошлый год, согласно информации регионального Минсельхоза, производство молока в области приросло на 36 тыс. тонн. Сегодня из-за недостатка перерабатывающих мощностей сырье приходится вывозить в соседние регионы, в результате производители теряют в цене. Новый завод «Сибирской Нивы» позволит решить эту проблему.

Ещё один крупный проект реализует АО «Кудряшовское» (входит в состав холдинга «Сибагро»). Компания ведет строительство третьей очереди свинокомплекса и пункта переработки продукции. Кроме того, в третьем квартале банк открыл «Сибагро» еще две кредитные линии на общую сумму более 650 млн рублей. Благодаря этому АО «Кудряшовское» начало строительство распределительного центра в Новосибирском районе вблизи посёлка Криводановка стоимостью около 500 млн рублей и приступило к реконструкции цеха обвалки стоимостью 154 млн рублей. Мы планируем расширять сотрудничество с «Кудряшовским» и в 2021 году.

– Известно, что 2020 год стал непростым для малого бизнеса. Как текущая экономическая ситуация отразилась на работе регионального филиала?

– Новосибирский филиал уделяет особое внимание работе с клиентами сегмента малого, среднего и микробизнеса. С начала года количество клиентов в сегменте микробизнеса увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, в банк привлечено 1150 новых клиентов. Кредитный портфель прогнозируется в этих сегментах на уровне 5,3 млрд рублей, что выше планового показателя.

В регионе уже выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия смогли улучшить более 1,8 тыс. семей

– Команда Россельхозбанка стремится к тому, чтобы каждый житель села имел доступ к необходимым финансовым продуктам и услугам. Как в Новосибирской области развивается региональная сеть?

– В настоящее время у нас восемь офисов в Новосибирске и 15 в районах области. Кроме того, буквально на днях Россельхозбанк открыл новый офис в Куйбышеве. Это первый офис продаж РСХБ в регионе в формате удаленного рабочего места (УРМ).

Особенностью такого формата является небольшая площадь и возможность обслуживания только физических лиц. В новом офисе жители Куйбышева и близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку, рефинансировать взятые в других банках кредиты, оформить платежную карту, получить консультацию, а также выполнить ряд других операций. До настоящего времени жители Куйбышева, являющиеся клиентами Россельхозбанка, обслуживались в офисе банка в соседнем городе Барабинске. В перспективе на базе УРМ будет открыт полноценный офис.

Кроме того, Новосибирский филиал в начале года открыл новый операционный офис в самом центре Новосибирска на улице Советская. Офис предназначен для обслуживания частных лиц, организаций-партнеров по зарплатному проекту, индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса.

– Какие основные задачи предстоит решать филиалу в 2021 году?

– В новом году рассчитываем увеличить кредитный портфель и обеспечить прирост клиентской базы. В планах банка – продолжить активную работу по обеспечению регионального агропромышленного комплекса кредитными средствами в необходимом объёме и на комфортных условиях. Будем уделять внимание инвестиционному кредитованию как в сегменте крупного бизнеса, так и МСП.

В феврале запустим вторую группу слушателей в рамках проекта «Школа фермера», нам предстоит разработать совместно с Аграрным университетом ещё более насыщенную и ориентированную на практику программу. Проанализировав особенности региона, мы выбрали для данного курса следующую тему: «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию». Это поможет фермерам улучшить экономику хозяйств и найти новые рынки сбыта. Среди других наших приоритетов – популяризация экосистемы Своё Фермерство, а также наполнение платформы для физических лиц Своё Родное для широкого круга покупателей. Традиционно актуальны задачи по совершенствованию продуктовой линейки, развитию дистанционных каналов обслуживания, повышению качества клиентского сервиса. Россельхозбанк – банк регионов, и мы продолжим свою работу на благо социально-экономического развития Новосибирской области.

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