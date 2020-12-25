Глава Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Омской области Александр Бурков держат уверенные позиции на фоне борьбы с коронавирусом. Кто из руководителей территорий Сибирского федерального округа остается в «середняках», а кто в аутсайдерах итогового губернаторского рейтинга-2020?

24 декабря Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») представил итоговое исследование за 2020 год, посвященное оценке деятельности действующих (на момент публикации) глав российских регионов.

Авторы работы ранжируют руководителей субъектов федерации в три группы, в зависимости от устойчивости рейтинга на территории. По итогам 2020-го лидерские позиции держат губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Омской области Александр Бурков – 20 и 18 место соответственно. Бурков в течение года перемещался между первой и второй группой, а Травников не уходил из топа.

При оценке деятельности главы Новосибирской области эксперты ссылаются на взвешенную тактику введения и снятия ограничений во время пандемии, соблюдение «насколько возможно» интересов предпринимателей, упоминают о регулярных конструктивных встречах с членами федерального правительства. Комментаторы считают, что на имидже губернатора положительно сказались итоги в целом успешной для «Единой России» кампании в Заксобрание – Андрей Травников возглавляет региональное отделение партии. Кроме того, в «Национальном рейтинге» говорится о работе областного правительства над региональными и национальными проектами. «Ударными темпами строится новая ледовая арена, четвёртый мост через Обь и другие объекты. Большое значение имело открытие волейбольного и перинатального центров. Первый стал домашней ареной ВК «Локомотив». Долгожданный перинатальный центр, благодаря современному техническому оснащению, позволит улучшить качество предоставляемой медицинской помощи беременным женщинам и новорождённым. В реализации обоих проектов Андрей Травников принимал личное активное участие. Разумной выглядит сосредоточенность главы региона на действующих проектах, желание довести их до конца. Новые проекты, особенно рисковые, предложено отложить на более благополучные времена, чтобы не плодить долгострои в период нестабильности», – подчеркивают авторы исследования.

В работе приводится мнение депутата Госдумы от Новосибирской области (ЕР) Максима Кудрявцева. Он говорит о тактике губернатора, направленной на снижение социальных и экономических издержек в период эпидемии – стабилизации проблем с наличием мест в больницах, техническим оснащением учреждений, поставками медикаментов. «Несмотря на напряженную обстановку с COVID-19 и засуху, аграрии Новосибирской области достойно завершили уборочную кампанию. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году по региону составил почти 2,7 миллиона тонн, что больше, чем в прошлом году. Успехи во многом подтверждают тесное взаимодействие органов власти и предприятий агропромышленного комплекса. О дальновидности и стратегическом мышлении Андрея Травникова говорят реализуемые в период пандемии федеральные и региональные масштабные проекты… К положительным факторам в работе Андрея Травникова можно отнести открытие в наукограде Кольцово уникального по оснащению лицея «Технополис» – самой «умной» школы из построенных в последние годы. Кроме этого, в текущем году достигнуто соглашение между федеральным министерством и правительством Новосибирской области о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта», – подчеркивает Кудрявцев.

На авторитете Буркова, по мнению участников опроса «Национального рейтинга», положительно сказалось, в том числе, решение о создании в регионе особой экономической зоны «Авангард», ориентированной на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства. Эксперты оценили показатели Омской области в ремонте дорог, а также работу губернатора над возрождением судоходства по Иртышу – проект значительно снижает издержки при перевозке зерна.

По итогам года у губернатора Красноярского края Александра Усса в «Национальном рейтинге» остаются «средние» позиции, которые устойчиво стремятся к «слабым». В сводном исследовании за 2020 год глава региона находится на 59 месте. От «вылета» в третью группу его отделяет одна строчка. При оценке положения Усса в таблице, комментаторы упоминают о недовольстве местных элит деятельностью руководителя краевого правительства, аресте бывшего министра лесного хозяйства. Эксперты акцентируют внимание на экологической ситуации в субъекте, известным своим «черным небом», и не забывают об обострившемся на фоне ЧП на ТЭЦ-3 конфликте с «Норникелем».

«Совсем по-другому начинает рассматриваться последний социологический опрос, который фиксирует, что, с одной стороны, около трети населения поддерживает губернатора Красноярского края, но, с другой стороны, показывает: практически половина населения имеет протестные настроения и хочет иной власти в крае», – цитирует «Национальный рейтинг» политолога, полномочного представителя президента РФ в Красноярском крае, Таймырском и Эвенкийском автономных округах (1991-1998 гг.) Юрия Москвича.

По словам политического консультанта, директора агентства «NPR Group» Дмитрия Фетисова, отставка Усса – вопрос ближайших месяцев, если он не предпримет существенных действий по исправлению ситуации в регионе. Эксперт отмечает, что губернатор плохо справляется с задачей выстраивания баланса элит в регионе. «Несмотря даже на задержание авторитетного бизнесмена Быкова, существенно влиявшего на местную политику, Усс так и не смог стабилизировать межэлитную обстановку, конфликтуя с различными местными центрами влияния… Усс умудрился даже продемонстрировать наличие конфликта с тем же «Норникелем», пытаясь полностью устраниться от ответственности за экологическую катастрофу в Норильске, тем самым ещё больше ухудшив свои позиции. На фоне того, что уже многие федеральные эксперты констатируют существенный рост протестных настроений в Красноярском крае и даже демонстрировали исследования, подтверждающие этот тезис, Усс прочно обосновался в «группе риска», – приводит «Национальный рейтинг» рассуждения Дмитрия Фетисова.

Более высокие позиции у других губернаторов «второй» группы рейтинга. На 58 месте Виктор Томенко (Алтайский край), на 55 – Сергей Цивилев (Кузбасс), на 51 – Сергей Жвачкин (Томская область).

В исследовании отмечается, что Жвачкин «слабеет» начиная со второго полугодия 2020 года. По его рейтингу бьют итоги выборов в думу Томска с неубедительным результатом ЕР, а также аресты муниципальных чиновников, и особенно уголовное дело на мэра регионального центра Ивана Кляйна, который «входил в команду» Жвачкина. Слабость позиций губернатора «Национальный рейтинг» связывает с «непомерно высоким уровнем задолженности» региона, плохим состоянием рынка труда, серьёзными экономическими трудностями Томской области на фоне эпидемии.

Слабейшие из губернаторов Сибирского федерального округа, согласно итоговому рейтингу, Шолбан Кара-Оол (Республика Тыва) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – последнее и предпоследнее место в сводной таблице за 2020 год.

Рассуждая о позициях главы Тывы, эксперты упоминают, что «Единая Россия» на территории собирает высокие показатели во время выборов. Не забывают комментаторы и о таком политическом активе как покровительство министра обороны Сергея Шойгу. Но призыв Кара-Оола к изменению границ с соседними регионами стал «неприятной пилюлей для федерального центра». Преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Сперкач не исключает, что провокация связана со скорым завершением полномочий главы республики, который пытается поддержать свою популярность среди тувинцев.

Коммунист Коновалов весь 2020 год держит аутсайдерские позиции, перемещаясь с последнего на предпоследнее места, причем в исследованиях различных агентств. Проблемы региона – высокий уровень госдолга, кадровая чехарда, низкий уровень жизни населения.

Среди «слабых» глав регионов числится и Олег Хорохордин (Республика Алтай) – на 81 строчке (из 85). Также в «третью группу» губернаторов эксперты ставят Игоря Кобзева (Иркутская область) – 63 место.

В основе «Национального рейтинга» лежат оценки федеральных и региональных специалистов, инсайдерская информация и данные из открытых источников. В пул экспертов входят политологи, политтехнологи, социологи, экономисты, политические и общественные деятели, депутаты всех уровней, руководители СМИ, популярные журналисты и блогеры, политические обозреватели, руководители и ведущие преподаватели ВУЗов, гражданские активисты и бизнесмены. Экспертный совет ЦИК «Рейтинг» возглавляет политолог, профессор Олег Матвейчев.

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