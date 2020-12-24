Бийские коммунисты не пришли на заседание городской Думы из-за «неэффективного» бюджета

Представители бийского отделения КПРФ отказались принимать участие в очередном заседании городской Думы. В письменном обосновании они объяснили, что недовольны неэффективными решениями при рассмотрении годового бюджета, которые, по мнению коммунистов, их коллеги допускают из года в год.

Как сообщает в четверг издание «Бийский рабочий», на заседании должно было состояться рассмотрение проекта бюджета на 2021 год. Семь человек из фракции КПРФ не приняли участия в этом обсуждении.

В письменном сообщении, которое коммунисты попросили зачитать перед началом заседания, они обратили внимание на то, что последние три года собственные доходы в городскую казну по всем направлениям снижаются, а расходная часть остаётся неэффективной. Муниципальные программы, на которые направляются средства, по мнению депутатов, не приносит реальных результатов.

Кроме того, коммунисты считают, что в проекте бюджета заложены мероприятия, которые носят формальный характер и нужны для отчётности в вышестоящие органы.

Несмотря на отсутствие членов фракции, бюджет города на 2021 год был окончательно принят. Его дефицит составил 528 млн руб.

Напомним, новосибирские депутаты приняли бюджет города на 2021 год.

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