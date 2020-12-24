Власти Новосибирска возвращают остров «Медвежий»

Власти Новосибирска в очередной раз попытаются вернуть остров «Медвежий» в Заельцовском районе из областной собственности в собственность муниципалитета. Предложение о переводе острова в территорию городских лесов будет направлено в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, сейчас городские власти готовят лесоустроительные документы для обновленного лесохозяйственного регламента для постановки участков в Заельцовском районе на кадастровый учет. Согласно документам, суммарная площадь лесных участков Заельцовского бора увеличилась на 33,5 га. Часть участков, к примеру, Заельцовское кладбище и зоопарк в состав лесов не попадут. Другие же участки, вроде береговой линии Оби в районе Сухарной и массива у дачного товарищества «Удача», наоборот, станут пополнят городские леса.

В это пополнение может попасть остров «Медвежий», борьбу за который городские власти ведут уже более 10 лет. В 2001 году часть «Медвежьего» вошла в состав Новосибирска, однако год спустя, при формировании границ Новосибирской области, его включили в состав областной территории, в Новосибирский район. Городские власти и депутаты посчитали это технической ошибкой, однако прокуроры прекратить незаконную практику распоряжения земельными участками, не входящими в территорию города.

Как пояснила заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова сейчас городские власти снова обсуждают возможность возвращения «Медвежьего» в ведение муниципалитета. «Сейчас остров «Медвежий», хотя и находится на территории города Новосибирска, но выделен областью под сельхозугодья с возможным размещением дачных участков. Мы хотим предложить восстановить и провести границы по территории острова и перевести, как минимум городскую территорию, в леса. Это поможет снизить нагрузку и на Заельцовский бор – защитить его от последствий застройки на территории острова», — сказала Анна Терешкова.

Предложение, после подготовки необходимых документов, будет направлено в Федеральное агентство лесного хозяйства, которое согласует границы городских лесов.

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