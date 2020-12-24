Спикер новосибирского Заксобрания высказался в пользу ограничений сроков полномочий глав районов области

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что главы муниципальных образований не должны занимать свой пост слишком долго. При этом он отметил, что считает рабочим действующий в регионе порядок их избрания.

Такое заявление Андрей Шимкив сделал на пресс-конференции 24 декабря, отвечая на вопрос журналистов, связанный с тем, что главы районов, которых назначает конкурсная комиссия, зачастую попадают под суд и вызывают народное недовольство.

«Механизм, который сегодня работает, мне кажется, вполне нормальный. Другой вопрос, что тем же главам районов, может быть, нужно ограничивать срок», — сказал Шимкив на встрече с журналистами в четверг.

Андрей Шимкив также отметил, что не против возврата прямых выборов глав муниципальных образований. С 2015 года они были отменены во всех муниципальных образованиях Новосибирской области за исключением Новосибирска и рабочего посёлка Кольцово. Кроме того, в Карасуке мэра выбирают из состава представительного органа. В остальных же районах глава выбирается из числа прошедших по конкурсу кандидатов.

По мнению спикера, работа главы муниципального образования очень сложна, так как она предполагает высокую ответственность при ограниченности бюджетных средств.

Ранее сообщалось о том, что в Бердске назвали кандидатов на должность нового мэра.

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