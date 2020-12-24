МТС открыла новосибирскому бизнесу объединенные коммуникации в облаке

МТС объявила о запуске сервиса «Офис #CloudMTS» для организации дистанционного взаимодействия сотрудников на основе облака #CloudMTS. Услуга позволит повысить продуктивность работы команд за счет доступа к комплексу сервисов объединенных коммуникаций на базе единой платформы.

Услуга обеспечивает бизнес единой цифровой средой для организации рабочих мест и удаленных коммуникаций. Бизнес-пользователям предоставляется доступ к платформе с корпоративной почтой, мессенджером, поддерживающим аудио и видео связь, персональным диском для хранения и обмена файлами, офисному пакету с возможностью совместного редактирования документов и поддержкой популярных программных форматов. Доступ к цифровым рабочим местам осуществляется с персональных компьютеров через веб-интерфейс или мобильных устройств с помощью приложения. Функционал платформы позволяет разграничивать права доступа и мониторить действия пользователей.

Заказчики самостоятельно определяют объем облачного хранилища и число сотрудников, которые будут подключены к сервису. Дополнительные ресурсы можно подключать по принципу конструктора, расширяя базовый функционал решения.

«Запуск услуги «Офис #CloudMTS» дает возможность быстро организовать единое рабочее пространство и гибко управлять набором цифровых сервисов. Услуга будет особенно востребована малыми и средними компаниями, сотрудники которых решают самые разные задачи как в офисе, так и в «полях», – отметил руководитель продуктового направления корпоративных сервисов облачного бизнеса МТС Андрей Бибиков. – Мы предоставляем бизнесу возможность использовать современные решения для удаленной работы по одной из самых доступных на рынке цен. За счет облачной реализации стоимость сервиса до двух раз дешевле по сравнению с большинством аналогичных предложений на российском рынке».

По оценке МТС, сильнее всего сервис «Офис #CloudMTS» будет востребован малыми и средними компаниями, которым необходимо обеспечить работу в дистанционном формате и оптимизировать затраты на ИТ. Крупный бизнес с филиальной сетью также сможет предоставить сотрудникам из разных офисов и регионов комплекс инструментов для удаленного общения и совместной работы.

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