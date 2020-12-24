Начальника ТУАД НСО заключили под стражу

Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг избрал меру пресечения подозреваемому в коррупции ГКУ «Территориальное управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД НСО) Михаилу Чуманову.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде, по ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России Михаилу Чуманову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 5 суток, то есть до 26 января 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», такой же срок содержания по стражей определили еще одному фигуранту дела – предполагаемом посреднику при передаче взятки Игорю Листопаду. Третий фигурант этого дела — Сергей Илюшин также будет находиться под стражей до 26 января 2021 года. Согласно данным на сайте АО «Новосибирскавтодор», Сергей Илюшин занимает должность директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог организации.

Напомним, начальник ТУАД НСО Михаил Чуманов и двое фигурантов дела – посредник и коммерсант были задержаны 23 декабря. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 290 (Получение взятки) и ст. 291 УК РФ (Дача взятки). По версии следствия, глава ведомства обещал бизнесмену покровительство при заключении контрактов и приемке работ. Взамен он получил взятки в 100 тыс. рублей и 5 млн рублей.

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