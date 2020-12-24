Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2020»?

KS-Online
 
Компания года-2020 в сфере промышленности

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

В список включены предприятия, которые были отмечены  в текущем году опрошенными изданием экспертами.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2020 в сфере промышленности»?
  • ПАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» (0%)
  • ООО НППГА «Луч» (0%)
  • АО «Вектор-Бест» (0%)
  • ООО «Сибирская нефть» (0%)
  • Предприятия группы «Сибантрацит» (0%)
  • АО «ЭПМ-НовЭЗ» (0%)
  • ПАО «Тяжстанкогидропресс» (0%)
  • ООО «Сибирское стекло» (0%)
  • ПАО «Сиблитмаш» (0%)
  • АО «Синар» (0%)
  • ОАО «Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал» (0%)
  • АО «ПФК Обновление» (0%)
  • ООО «Элизиум» (0%)
  • АО «Новосибирский аффинажный завод» (0%)
  • НПО «ЭЛСИБ» (0%)
  • Объединенный завод «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (0%)
  • АО «Электроагрегат» (0%)
  • АО «Новосибирский патронный завод» (0%)
  • ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (0%)
  • АО «Машзавод Труд» (0%)
  • ПАО «НАЗ имени В. П. Чкалова» (0%)
  • АО «Искитимцемент» (0%)
  • ООО «Нео-Пак» (0%)
  • Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)
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