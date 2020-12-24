Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
В список включены предприятия, которые были отмечены в текущем году опрошенными изданием экспертами.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2020 в сфере промышленности»?
- ПАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» (0%)
- ООО НППГА «Луч» (0%)
- АО «Вектор-Бест» (0%)
- ООО «Сибирская нефть» (0%)
- Предприятия группы «Сибантрацит» (0%)
- АО «ЭПМ-НовЭЗ» (0%)
- ПАО «Тяжстанкогидропресс» (0%)
- ООО «Сибирское стекло» (0%)
- ПАО «Сиблитмаш» (0%)
- АО «Синар» (0%)
- ОАО «Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал» (0%)
- АО «ПФК Обновление» (0%)
- ООО «Элизиум» (0%)
- АО «Новосибирский аффинажный завод» (0%)
- НПО «ЭЛСИБ» (0%)
- Объединенный завод «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (0%)
- АО «Электроагрегат» (0%)
- АО «Новосибирский патронный завод» (0%)
- ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (0%)
- АО «Машзавод Труд» (0%)
- ПАО «НАЗ имени В. П. Чкалова» (0%)
- АО «Искитимцемент» (0%)
- ООО «Нео-Пак» (0%)
- Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)