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Начальника ТУАД НСО заключили под стражу
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Ещё семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
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Андрей Травников объявил 31 декабря выходным днём для жителей Новосибирской области
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Мэр Локоть выделил сутки на уборку снежных завалов в Новосибирске
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Избрана мера пресечения первому фигуранту дела о коррупции в ТУАД НСО
11:41
Экс-главе комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска продлили срок содержания под стражей
11:00
Новосибирский губернатор отвел участок для полигона ТКО в Татарском районе
10:58
Адвокаты мэра Томска Кляйна сообщили о законности процедуры, в которой его обвинили
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В Новосибирске сносят бывшие дилерские центры Porsche, Audi и Skoda
18:47
Смертельное ДТП с правительственной машиной произошло в Алтайском крае
18:18
Приговор бывшему мэру Горно-Алтайска оставили без изменений
17:25
Депутаты Заксобрания Новосибирской области окончательно приняли бюджет на 2021 год
Аналитик рынка недвижимости
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
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