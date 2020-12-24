Мэр Локоть выделил сутки на уборку снежных завалов в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как городские службы борются с последствиями интенсивного снегопада, который прошёл в городе в ночь на 24 декабря. Он отметил, что уже на следующий день в городе ожидается резкое похолодание, которое не позволит закончить работу.

На пресс-конференции в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что с ночи в городе интенсивно работает снегоуборочная техника. На основных магистралях снег уже убран, его осталось вывезти за пределы города. Однако, как отметил мэр, уже в пятницу в областном центре начнёт ощутимо холодать – по прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха опустится ниже -30 градусов. В этих условиях техника может отказать, а потому городским службам предстоит завершить работу в течение суток.

«В этих условиях вести уборку интенсивно будет крайне затруднительно. Люди готовы работать, техника отказывает. Таково техническое состояние и таковы технологии, что при низких температурах потом дороже будет её приводить в порядок. Поэтому задача сейчас перед коммунальными службами – максимально отработать, использовать эффективно эти сутки, чтобы вывезти снег за территорию города», — заявил Анатолий Локоть на пресс-конференции 24 декабря.

Мэр также отметил, что в ночных работах участвовало 258 единиц техники, часть которой привлечена со стороны. В основном это самосвалы, которые вывозят снег. Всего за ночь убрали 10 тыс. кубометров атмосферных осадков.

«Примерно такое же количество, и даже несколько больше, предстоит вывезти», — отметил мэр.

Анатолий Локоть также призвал автомобилистов по возможности освободить парковочные карманы, чтобы облегчить коммунальщикам уборку снега и передвижение техники.

Ранее сообщалось о том, как депутаты новосибирского горсовета оценили готовность городских служб к зиме.

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