Конец года — традиционное время подвести итоги. Об основных тенденциях отрасли в 2020 году и лидерах сегмента новостроек в Новосибирске я бы хотел затронуть в своей авторской колонке.

В условиях пандемии власти всех уровней были заинтересованы в развитии строительной индустрии, как одного из главных локомотивов экономики. В целях поддержки отрасли была запущена субсидированная ипотека со ставкой 6,5%. Это привело к увеличению спроса на первичное жилье и, как следствие, росту объемов продаж в третьем квартале 2020-го. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го был зафиксирован рост на 157,59%. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, в третьем квартале прошлого года общее количество зарегистрированных ДДУ составило 5067 штук, а в 2020-м —7985.

Рейтинг застройщика определяют потребители, голосуя за него своими деньгами, покупая, как правило, самый большой актив в жизни. По итогам 2020-го лидером по продажам строящегося жилья в Новосибирске стала молодая, динамично развивающаяся компания — ГК «Расцветай». Далее идет «Брусника.Сибакадемстрой» и замыкает тройку лидеров ГК «Сибмонтажспецстрой».

ДОЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА % ПРОДАЖ ЗА 2020 ГОД ЗАСТРОЙЩИК РАНГ 5,01-5,50 ГК «РАСЦВЕТАЙ» 1 5,01-5,50 «БРУСНИКА. СИБАКАДЕМСТРОЙ» 2 3,51-4,00 ГК «СМСС» 3 3,51-4,00 СК «СИБИРЬИНВЕСТ» 4 3,01-3,50 СК «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 5 3,01-3,50 ГК «МЕТА» 6 2,51-3,00 «КРАСНОБСКМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» 7 2,51-3,00 ГК «СОЮЗ» 8 2,51-3,00 «НОВЫЙ МИР, ХИММЕТАЛЛ» 9 2,51-3,00 СК «НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ» 10 2,01-2,50 ГК «ПСФ» 11 2,01-2,50 «КПД-ГАЗСТРОЙ» 12 2,01-2,50 «ВИРА-СТРОЙ» 13 1,51-2,00 ПСК «СИБИРЬ» 14 1,51-2,00 ГК «АКД» 15 1,01-1,50 ГК «СЛК» 16 1,01-1,50 «ГринАгроСтрой» 17

С чем связаны такие результаты? Успех продаж ГК «Расцветай», на мой взгляд, заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта: стратегическом планировании, умением налаживать коммуникации, маркетинговых исследованиях, четкой работе с планировочными решениями и «правильными» локациями и качественном исполнении задуманного — совокупность этих факторов на выходе дает объекты, с высокой скоростью реализации.

Средняя цена в ГК «Расцветай» достаточно высокая, но экономически обоснованная. Качество строительства, соблюдение сроков, планировочные решения, которые отвечают предпочтениям современного покупателя, расположение объектов — центральная часть города или по линии метро — все это делает новостройки ГК «Расцветай», востребованными на рынке. А рост цены по мере строительства даёт дополнительный бонус и инвесторам.

Второй важный фактор — земельный банк и задел, которым владеют застройщики. Другими словами, будущее за теми, кому есть, что предложить покупателям. По рейтингу, который составляет Единый ресурс застройщиков в топ -3 по объемам текущего строительства в Новосибирской области вошли: ГК «Расцветай» — 183 094 кв. м; «Брусника.Сибакадемстрой» — 179 230 кв.м; ГК «АКД» — 121 362 кв.м. Компании, занимающие первые две строчки, получили и по пять баллов из пяти по рейтингу надежности ЕРЗ. Это максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья.

2020-й ознаменовался еще и переходом на новую систему финансирования застройщиков — эскроу-счета, первыми перестроились лидеры, что приведет к увеличению доли надежных застройщиков в общем объёме строительства.

В рамках этих условий застройщиками было возведено 44 новостройки – четвертая часть от всего объема строительства в Новосибирской области. Сейчас по новой схеме возводится уже почти половина всех объектов, при этом на первую тройку лидеров приходится больше 30% всего площадей, ГК «Расцветай» строит 12,8%, «Брусника.Сибакадемстрой» — 10,2% и «ВИРА-строй»- 7,9%.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.