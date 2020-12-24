Новосибирский губернатор отвел участок для полигона ТКО в Татарском районе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о выделении участка площадью 32,7 га в Татарском районе для создания полигона ТКО.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области. Как следует из документа, с ходатайством о переводе земли из одной категории в другую для строительства полигона к властям региона обратилась администрация Татарского района. В соответствии с распоряжением, для полигона выделяется земельный участок площадью 32,7 га в районе Новопокровского сельсовета.

Напомним, в январе текущего года в облправительстве обнародовали планы по созданию четырех объектов по переработке ТКО в Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Каргатском районах. Предполагалась возможность строительства полигонов на условиях концессионных соглашений.

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